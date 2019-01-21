台股盤前-美股四大指數收紅 外資回流 台股本周可望挑戰9900點

美中貿易戰和解曙光激勵美股持續上攻，美股四大指數上周五 (18 日) 全面走揚，法人表示，台股在外資回補與美股走揚兩大勢力助攻下，量能如能持續放大，加權指數可望繼續衝高。

台股上周狹幅震盪，週漲 76 點，集中市場加權指數收在 9,836 點，成功翻揚季線創下今 (2019) 年以來新高，與台股緊密連動的美股上周五持續翻紅，道瓊工業指數大漲逾 300 點、費城半導體指數上漲 27 點，其中道瓊工業指數與 S&P 500 指數更連續 4 個交易日上漲。

法人認為，台股今 (21) 日開盤可望延續美股多頭氣勢，若成交量能持續放大，加權指數可望持續上攻挑戰 9900 點。

根據歷史經驗，台股在農曆年封關前夕上漲機率約有 6 成，在美中貿易戰和談出現契機、美國政府關門危機也可望在第 1 季前落幕，可望助長美股多頭氣勢續攻，在美股走揚、外資回流台股的前提下，台股或有機會在農曆年封關前夕持續上攻，並進一步收復萬點。



在內資部分，日前市場傳出退撫基金準備啟動招標，委託投信業者代操，資金規模合計達 300 億元，若加上去年開標的勞退基金未撥款的 280 億元，預計台股至少還有 500 億元以上的資金活水可挹注台股。



法人表示，美股多頭氣勢可望帶動台股受惠，大盤或有機會在農曆年前重新站回萬點關卡，但前提是量能必須同步放大，從台股近期各類股頻繁輪動來看，惟選股仍要從基本面著手，避免追高殺低。

