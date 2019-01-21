

◆盤勢分析

1. 中國對美國提出一項大讓利提案，計劃 6 年內大舉採購美國進口商品。上週五美股上漲，漲幅介於 1.03 至 2.30％，美股四大指數短期反彈。隨著經濟放緩，企業裁員潮四起。Tesla 將大砍 7% 正職員工，加上到期債務恐吞噬其現金流，股價應聲大跌 12.97%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線附近，壓力為 9,900 點至 10,000 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標位處高檔，短線提防修正。近期法人著墨較深的個股包括半導體、5G、生技、車用及原物料等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

5.2317 鴻海、4938 和碩、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6456GIS*KY、3673TPK-KY 等蘋果 iPhone 主要供應鏈，今年過年普遍不加班，並鼓勵員工正常休假，凸顯 iPhone 銷售清淡，供應鏈面臨「訂單冷颼颼、年假有夠長」的窘境。iPhone 自 2007 年問世以來，蘋果供應鏈為趕出貨，農曆年期間普遍要求員工加班，甚至在年前大舉招工因應終端強勁需求；今年 iPhone 銷售清淡，供應鏈不加班，為歷來罕見。全球智慧手機成長趨緩對供應鏈將是一大挑戰。

6.2317 鴻海旗下富士康在大陸廣州增城的超視? 8K 面板廠進展順利，預計下半年過後邁入量產，月產能高達 9 萬片，點燃高階面板戰火。面板業供過於求狀況未減，超視? 挾鴻海集團力挺，新產能大開，2409 友達等業者壓力大。大陸面板業新增產能將對全球面板業帶來供給過剩的壓力。

7. 蘋果無線充電板 AirPower 傳出已經在 2019 年第一季開始進入量產，同時有機會在 2019 年上半年問世。法人圈看好，一旦蘋果 AirPower 進入放量生產，無線充電概念股新唐（4919）、盛群（6202）等微控制器（MCU）廠也可望開始放量出貨，等待已久的無線充電商機將有機會進入爆發成長階段。無線充電滲透率預期將可逐步提高。

8. 離岸風電今年度躉購費率遲遲未定，且降幅太大，沃旭能源丹麥總部已正式發函通知台廠「已動工的合約停止執行，未動工的合約重新議價」，包括 2002 中鋼、9951 世紀鋼與 8926 台汽電旗下星能等供應商恐將受影響。沃旭評估 900MW 的離岸風電電廠總共要投資 1,650 億元，是否繼續投資，丹麥總部將視能否有接近 5.8 元一度的躉購費率、取消 3,600 小時上限以及中央地方政治風險能否降低等三項因素而定。此訊息恐對週一的風電族群有負面衝擊。

9. 中國大陸因應中美貿易戰加速推動智慧製造，上銀集團海外經銷商多了數十家自動化系統廠商，智慧製造是無法抵擋的趨勢，五軸工具機需要 A 軸及 AC 軸工作迴轉平台，2049 上銀是除日本廠商外，亞洲唯一可生產 A 軸及 AC 軸的廠商，2019、2020 年在美國、日本、德國、義大利會有較大進展。上銀日本市場去年成長近倍，今年至少再成長 50％；美國市場去年兩位數成長，今年會比去年再加一倍成長；去年義大利成長 60～70％，今年估成長 50％。上銀近期沿 5 日線向上，有機會挑戰半年線。

