【運達投顧】高維緒開盤分析：台股行情短線走平後將上揚



【中國讓利】

【道瓊創 16 日來新高】

【台股行情短線走平後將上揚】

美股: 引述消息人士報導，本月初美中於北京磋商時，中國官員對美國提出讓利提案， 6 年內大舉採購美國進口商品，協議的目標是到 2024 年將年度貿易差額大幅減少到 0 美元。受此消息激勵，美股歡聲雷動、科技股領漲，美股道瓊指數上漲 336.25 點，道瓊創 16 日日來新高。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/18 該殖利率收在 2.7%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據: 根據 Refinitiv 的統計，在已發布財報的企業中，預計獲利成長的比率為 14.2%。



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※運達投顧 高維緒分析師

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