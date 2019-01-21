【馮冠華專欄】險胃納上升，短多輪換買賣勢成主流

1 月 21 推介 - 太平洋航運（2343）

1）上週五港股市況總結：在上證帶動下，恆指上週五高開高走，成功突破並高收於 27000 點以上，收報 27091 點，上升 335 點。全日成交按日則下跌約 6% 至 920 億。滬深港通總成交上升約 17% 至 94 億，流向連續第四天淨流入，金額則減半至 8.3 億。北向也是淨流入，金額按日更大升 3 倍多至人民幣 84.2 億。藍籌 43 升 5 跌 2 持平。



板塊方面，家電股大漲，手機設備及內房股也回勇，其他的，如半導體、內險、汽車、內航、新經濟、教育、本地地產、出囗及醫藥股也不俗。相反，內地電力、風電、公用及防守股則較弱。做空方面，佔大市成交再輕微回落至 12.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 47:53，重貨區方面，熊証上移至 27500-27549，牛証維持在 26500-26559。

簡評 ：上證及港股上週五勢如破竹的走勢，應是由中美談判和中央政策憧憬引發。雖然港股成交稍跌，但在週末前夕錄得九百多億也不算失禮。做空比率、南北向資金流及牛熊街貨比率均顯示後市仍有上升空間；特別是北向資金再大升，且購買股王貴州茅台金額甚大，更值得一提的是，滬股通及深股通的十大活躍股份全錄淨流入，現還在 2600 點以下的上證絕對有權追落後。再看港股上週五板塊表現，新經濟股和高貝塔公司升勢強勁，公用及防守股卻轉弱，風險胃納明顯上升，短多輪換買賣的操作模式會是市場主流。

美股上週四因取消 / 減低關税謠言而造好，週五又再大升，因傳出中方未來 6 年提高美國進口價值逾 1 萬億美元商品，消費面一面倒向好。雖然中美談判結果仍是未知數，但筆者已數次指出川普的籌碼越來越少，這亦代表談判能達成協議的機會越來越高。川普面對內憂外患，諷刺的是，與中方達協議的機會，現比能和民主黨妥協更容易吧！再不把握此良機，川普的政績仍是零。

回說 1 萬億美元商品的傳聞，是由那些商品構成，甚至是否屬實，天知曉。假設真有其事，航運及港口股必是受惠板塊。從每日成交量看，可關注短多的公司，包括招商局港口（144）、中外運（598）、中遠海運港囗（1199）及太平洋航運（2343）等。又從另一角度想，中方或會令人民幣升值而減低進口負擔，那麼熱炒的內航、紙業甚至內房又有賣點。若是再加大進口大豆及液化天然氣，對行業生態影響也存很大變數。

溫馨提示，今天美股休市，中國則會在早上十時公佈 GDP 數據。市場預測第四季增長只有 6.4%，將是多年來最低的升幅。還記得月初強差人意的 PMI 及上週初的疲弱進出口數據令市場大跌？也不要忘記調整後接下來的升幅。無他的，數據是歷史，新政策是未來，股票是投資將來前景，相信大家應知道遇上回調應怎樣步署的。作為牛熊陰謀論支持者，筆者先把恆指向上目標定在 27500 點。

2）美股上週五市況總結：外國傳媒引述消息稱，中國在今年 1 月初向美方建議，未來 6 年提高美國進口價值逾 1 萬億美元，從而將美中貿易差距在 2024 年降至零。消息令美股三大指數週五造好。當中，道指急升 336 點或 1.38%，標指及納指則分別上升 1.32% 及 1.03%。美滙指數上升至 96.36，十年期債息上升至 2.788%，紐約期油上升逾 3% 至 53.76 美元。港股 ADR 再升 189 點，相當於恆指 27280 點水平。

3）新股訊息：騰訊有份投資的內地互聯網娛樂服務平台貓眼娛樂今天招股，招股價每股 14.8 元至 20.4 元，一手 200 股，預期本月 31 日掛牌。

4）個股訊息 ：有券商公佈了一份研究報告預計，2018 年新生兒的人數同比下降 7%-13%，降至 1961 年以來的最低水平。該報告論證了出生率下降將導致嬰幼兒配方奶粉的銷量增速承壓，預計 2019-2020 年奶粉行業的競爭將非常激烈，並下調部分乳企的目標股價。這包括蒙牛（2319）、H&H 國際（1112）及伊利（600887）等等。

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