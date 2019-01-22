【馮冠華專欄】板塊輪換持續，留意澳門博彩、風電及中資劵商

1 月 22 日推介 - 銀河娛樂（27）

1）上日港股市況總結：恆指週一繼續造好，指數在高開 43 點後曾一度上升約 232 點，及後升幅有所收窄，最終收報 27197 點，上升 105 點。全日成交按日則下跌約 2% 至 903 億。滬深港通總成交則上升約 6% 至 100 億，流向轉為淨流出，但金額不大，只有千多萬。北向維持淨流入，金額減少至人民幣 32.2 億。藍籌 31 升 18 跌 1 持平。



板塊方面，落後的澳門博彩及石油股表現較好，半導體股也不俗；相反，公用及防守股仍弱。醫藥、天然氣及本地地產則有回吐。港交所（388）被大行報告推介也報升。做空方面，佔大市成交回落至 11.7%，是自去年 11 月 30 日後的最低水平。牛熊証街貨最新比例為 48:52，重貨區方面，熊証維持在 27500-27549，牛証則上移至 26650-26699。

簡評：昨天盤中公佈的中國 GDP 數據符合預期，一度令中港兩地股市出現短暫提振；但或許是上週五大升的後遺症，衝高後獲利盤湧現，回調後巿況也頗膠著，輪換買賣也極明顯。一些落後和低殘股升勢較好，如舜宇（2382）、吉利（175）、萬州（288）和銀娛（27），反觀防守股如領展（823）、粵投（270）及香港電訊（6823）等卻受壓。



整體地看，上證終於突破 2600 點，恆指最終也能報升，做空比率更大幅回落，唯人民幣貶回 6.8 則不是太好；但筆者看法依然不變，短線仍以 27500 點作第一目標。至於今天恆指走勢，相信又會被上證牽著走了。

由於估計輪換買賣模式持續，昨天轉強的澳門博彩股應不似一日仙；銀娛和澳博（880）仍是首選。風電龍頭龍源（916）和華電新能源（958）也似有突破之勢。最能代表 A 股表現的保險及券商板塊昨天走勢各異，前者突出而後者普遍受壓。若上證能持續強勢，近日強勢的中信（6030）有機會再展升浪，板塊中筆者仍偏好中金（3908）。昨天品題的航運股也有異動，此板塊積弱已久，上升空間仍在。

2）美股昨天休市，恆指期貨夜市變化不大，下跌 4 點至 27236，國指期貨夜市則上升 20 點至 10743。

3）個股訊息 ：中石油（857）發盈喜，預計 2018 年度純利按年大幅增長 1.23 倍至 1.32 倍。集團預計，2018 年度純利將增加 280 億元（人民幣．下同）至 300 億元，扣除非經常損益的淨利潤將按年增加 380 億元至 400 億元，意味增長 1.42 倍至 1.49 倍。

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