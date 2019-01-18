5G催生SD-WAN商機 瑞祺電通今年獲利估增逾兩成

5G 時代來臨，SD-WAN(軟體定義廣域網路)設備市場起飛，工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 業績看增。法人估今年其獲利年增逾 20%，EPS 達 6-6.5 元。瑞祺電通週五 (18 日) 股價收 88.9 元，小漲 0.4 元或 0.45%，從前波反彈至逾百元之後回檔整理。



該公司 12 月營收因年底客戶拉貨效應衝上 5 億元，創歷史次高，累計全年營收達 42.48 億元，年增 5.2%，其中第四季營收 12.19 億元，續創歷史新高，優於法人預期的 11.2 億元。



法人估計，該公司上季受惠三個專案帶動，營收提升，毛利率持穩在 19% 左右，EPS 上探 1.5 元，全年 EPS 將超過 5 元。去年整體營運未如預期，主要是受到新舊產品交換空窗影響。



而今年 SD-WAN 市場將起飛，Gartner 預估市場規模在 2017-2022 年年複合成長率可達 37.6%，瑞祺電通以掌握商機，新客戶新訂單已在去年陸續進場，未來三年成長性相當樂觀。



就今年而言，瑞祺電通在 5G 帶動 SD-WAN 需求上升之下，業績有機會向 50 億元挑戰，年增率 15-20%，獲利則有機會成長超過兩成，預估 EPS 上探 6-6.5 元區間，明年持續攻高。