熱門股—瑞祺電營運俏 周漲近2成 收復百元大關

鴻海集團旗下網通廠瑞祺電 (6416-TW) 第 4 季受惠 3 項年度專案進入量產，業績將季增，加上明年布局 SDN (軟體定義廣域網路) 以及 NAS(網路連結儲存設備)，進入收割期，全年業績挑戰 50 億元，毛利率也可望同步提升，本周股價大漲 19.3%，重返百元之上。

瑞祺電第 4 季受惠 3 個年度新專案進入量產階段，公司預期業績可望季增，且高峰將落於 12 月，瑞祺電 11 月營收 3.62 億元，月增 1.3%、年增 6.9%，累計前 11 月營收 37.48 億元，年增 4.9%。

展望明年，瑞琪電表示，SDN 將為主要成長動能，預估營收比重將由今年 15%，提升至明年的 30%，他也強調，未來 SDN 將透過軟硬體結合，朝客製化的方向發展，並會以毛利率較佳的客戶為主，維持獲利水準。

而瑞祺電布局工業用 NAS 領域也將於明年開花結果，公司認為，明年將為「NAS 元年」，目前已與客戶接洽，規劃明年將開始量產出貨，初期年產約 1 萬台。

依照瑞琪電目標，3 年內營收將成長至 55-65 億元，在營運升溫下，本周股價大漲 19.3%，收在 102 元，股價重返百元大關之上，也朝收復半年線的目標邁進。