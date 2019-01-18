〈宏碁年終餐敘〉今年偏保守看待 力拚持平 瞄準2大重點產品

宏碁 (2353-TW) 今 (18) 日舉辦年終餐敘，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，宏碁去年繳出不錯的成績單，但展望今年，因為 Intel 缺料加上貿易戰，宏碁今年偏向保守看待。整體來說，預期整體業績與去年持平，重點產品則會放在電競筆電與輕薄型筆電。

侯知遠表示，去年宏碁公司全年營收成長 2.2%，若單看泛亞地區則成長 9%，台灣地區成長 4%。侯知遠指出，台灣的市場已經算飽和，如何在高成熟市場找出商機繼續成長，也是另一個重要的課題。

在電競趨勢成為顯學後，侯知遠說明，宏碁在電競方面，去年營收成長 70%，泛亞地區電競營收則成長 2 倍，但因為去年第 4 季受到英特爾 CPU 缺貨潮波及，拖累到第 4 季的出貨量，否則應有更好的成績。侯知遠展望今年，表示希望電競方面營收能夠成長 50%。

宏碁今年的策略目標主要有 2 點，第 1 是在多元通路布局，提升出貨量；第 2 是在台灣深耕不同的行業，尤其是在中大型企業中持續布局，侯知遠強調，包括銀行、壽險或金控等都會持續深入。

侯知遠直言，中美貿易戰還有隱憂，產業競爭也更加激烈，「今年的產業狀況看起來比去年更加嚴峻」，但宏碁將會在風浪下力拼持平。