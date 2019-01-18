彭博調查：經濟前景弱 歐洲央行的升息窗口狹窄

彭博調查的經濟學家預計，在歐元區經濟變得太過疲弱之前，歐洲央行將只有一個狹窄的窗口來上調利率。

預計德拉吉將在 10 月份、其作為行長的最後一次會議上，上調存款機制利率；但是他的繼任者將只有到 2020 年春季這段時間來緊縮政策，在那之後經濟成長疲弱將要求長時間的按兵不動。

黑：ECB 存款利率 紅：ECB 再融資利率 圖片來源：Bloomberg Survey

「如果他們看到好機會，他們將會行動，但是顯然得假設經濟成長會復甦，」荷蘭合作銀行的高級市場經濟學家 Elwin de Groot 說。「到 2020 年底，我們實際上可能面臨更加困難的情況。」

在一系列令人失望的數據出爐之後，經濟學家和投資者已經推遲了對升息的預期。這與地緣政治爭端正損害經濟成長的全球擔憂相吻合。

調查顯示歐元區喪失後勁、貿易緊張局勢和英國無序脫歐是最大的威脅。德拉吉周二告訴歐洲議會，該地區並未走向衰退，不過目前的經濟放緩持續時間可能超過預期。歐洲央行管委會將於 1 月 24 日召開決策會議。

風險天平

一些官員已經警告不要過度悲觀。執委會成員 Yves Mersch 和 Sabine Lautenschlaeger，以及愛沙尼亞的 Ardo Hansson 認為，經濟的發展總體上合乎預測。

調查中近三分之二的受訪者表示， 歐洲央行將重申經濟前景的風險仍然大致平衡。

「將風險描述為傾向下行並不錯，但是可能會被市場參與者理解為需要進一步放寬政策，」法蘭克福 Dekabank 的經濟學家 Kristian Toedtmann 說。「它可能不會傳遞這樣的期望。」

為了緩解對於過早收緊金融條件的擔憂，經濟學家普遍預計歐洲央行將向銀行提供新的長期貸款，目前的安排將於 2020 年 6 月到期。

在去年年底決定停止擴大他們 2.6 兆歐元 (3 兆美元) 的債券購買計畫之時，已經有建議「重新審視」之前一輪流動性措施對政策立場的貢獻。大部分受訪者預測將在 3 月公告，三個月之後落實。