中國去年對歐洲、北美直接投資大減73% 至6年低點

據 Baker McKenzie 與 Rhodium 集團發布報告指出，去年中國對北美和歐洲的直接投資減少 73%，為 300 億美元，是 6 年來最低，主因是美國加強對交易的審查，同時中國也對境外投資加大限制。

報告指出，中國對歐洲的投資總額為 225 億美元，比 2017 年的 800 億美元下降了 70%。2017 年時，中國化工集團以 430 億美元收購先正達 (Syngenta)，大幅提高了這年的數據，但即使扣除此項併購，整體投資金額仍減少 40%。

進一步看，中國在 2018 年對英國投資為 49 億美元，較 2017 年減少 76%，為歐洲國家中減少最多的國家，荷蘭及瑞士也有大幅下滑，而法國、德國、西班牙和瑞典則有所增長。

美國的下降更為明顯。2018 年中國對美國的直接投資為 50 億美元，相較之下，2017 年為 290 億美元，2016 年為 456 億美元。

Baker McKenzie 表示，以整個北美來看，中國總計直接投資 80 億美元，減少的最大原因來自川普政府的嚴格審查。

在嚴審之下，也導致中國對北美的 14 筆投資取消，總價值達 40 億美元，對歐洲的 7 筆投資也被取消，價值達 15 億美元。

Baker McKenzie 全球併購主管 Michael DeFranco 表示，儘管受到新的投資審查規定、貿易緊張情勢和中國控制投資等多方影響，部份交易仍會完成，但一項潛在交易的所有參與方，都需要做很多盡職調查，聽取監管建議，才能評估交易是否可行。