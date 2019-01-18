因政府停擺 川普取消美代表團前往世界經濟論壇

由於政府的部分停擺，美國總統川普週四 (17 日) 決定取消派遣代表團，出席達沃斯世界經濟論壇的行程。

白宮新聞發言人 Sarah Huckabee Sanders 透過聲明表示：「考慮到 80 萬名偉大的美國工人沒有得到報酬，並為確保他的團隊在需要時提供協助，川普總統取消了他的代表團前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的行程。」

川普去年出席了論壇，上週取消了親自出席的想法，原本預計由美國高官組成代表團隊前往，成員包括財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin)、商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 及貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 等人。

世界經濟論壇今年定 1 月 22-25 日舉辦，主題是「全球化 4.0：打造第 4 次工業革命時代的全球結構」，許多世界領導人及企業主管都會出席這項年度會議，不過除了川普外，英國首相梅伊 (Theresa May) 為處理脫歐問題，今年也不會出席。

除了取消世界論壇行程之外，在眾議院議長 Nancy Pelosi 建議他延後發表國情咨文，或僅以書面形式提交之後，川普也宣布，Pelosi 及其他國會議員計畫搭軍機訪問阿富汗的行程，也將延後。

川普公開寫給 Pelosi 的信件表示：「由於政府停擺，我很遺憾通知你，訪問布魯塞爾、埃及和阿富汗的行程已經延後，我們會在停擺結束後，重新安排這 7 天的旅程。」「當然，你仍然可以乘商務客機繼續旅行，這是你的特權。」

Pelosi 發言人 Drew Hammill 表示，川普錯誤描述這次的安排，此行最主要是為了感謝駐守阿富汗的美軍，行程不會停留埃及，布魯塞爾只是中途站。