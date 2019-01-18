川普要求柯恩說謊 若屬實 足以做為違法證據

根據 Buzzfeed 新聞週四報導，川普總統指示當時擔任他的私人律師的柯恩 (Michael Cohen) 向國會說謊，扭曲他在莫斯科建造川普大樓的計畫。民主黨議員聲稱，若該報導屬實，將是川普違法的證據。

眾議員西西里尼 (David Cicilline) 週四晚發布推文指出：「如果總統指示柯恩向國會說謊，那就是違法，」

Buzzfeed 報導，2016 年大選後，川普要求柯恩在應訊時，把該計畫協商結束的時間，說成較實際時間提前幾個月，以隱慝川普涉及此一計畫。

柯恩宣稱談判係於 2016 年 1 月結束，該時間係在川普成為共和黨總統候選人之前。在競選期間，川普亦否認與俄羅斯有業務關係。

Buzzfeed 報導引述聯邦執法官員的話說，在 2016 年總統競選期間，川普支持柯恩前往俄羅斯的計畫，與普丁總統會晤，讓協商得以順利進行。

在競選期間，柯恩與川普會面至少十次，提供在俄羅斯的最新協商結果，Buzzfeed 報導指出。在特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 調查期間，柯恩已說明了細節。

穆勒的團隊也已透過訪問證人，簡訊，電子郵件與其他文件，發現了川普要求柯恩向國會說謊的事實。

這些事項足以做為川普違法的證據，顯示他公然要求柯恩說謊，以隱慝他與俄羅斯的交易。

柯恩已對違反競選財務法認罪，並於 12 月遭判刑三年。柯恩已承認對有關莫斯科川普大樓的計畫說謊。他說當時他說協商係在 2016 年 1 月結束，其實是持續到 2016 年 6 月，川普已經開始了總統競選計畫。柯恩定於 2 月在國會進行聽證會。