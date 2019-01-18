瑞士信貸：全球股市還會再漲5% 但屆時應該賣出

瑞士信貸策略師表示，近期全球股市可能會上漲，但投資人應該利用這波漲勢賣掉手上持股。

在寫給客戶的一份報告中，瑞信預估，全球主要市場仍有約 5% 的上行空間，但建議在漲勢中賣出所持股票，而不是進一步加碼。

瑞信認為，由於企業獲利預期下降、聯準會升息帶來融資成本提高，以及企業債上漲，均造成市場反彈幅度難以擴大。

分析師 Andrew Garthwaite 為首的團隊指出，從積極的一面看，經濟衰退不太可能發生，美國以外的地區的股市仍十分具有吸引力，聯準會也可能放慢升息腳步，這對股市有利。

不過，在去年美企獲利成長 20% 之後，FactSet 的數據顯示，今年美國國內企業的獲利增速，可能會降至 6.9%。由於全球獲利預期目前總體為負面，不利股市進一步走高。

此外，Garthwaite 指出，聯準會這次對資產負債表的收縮，是前所未有的，儘管這和股市下挫沒有直接因果關係，但貨幣收縮在歷史上一直都是個問題。

他們也看到了一些與中國相關的問題，但並不建議客戶因此放棄對中國投資。

Garthwaite 認為，中國是全球最大的宏觀風險，需求成長可能進一步放緩，去庫存也將持續。但是中國仍有足夠的政策靈活性，也未見到硬著陸的前提。