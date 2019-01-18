美股盤後 – 解除關稅風聲激勵 美股尾盤大漲後收斂

週四 (17 日) 受到美方考慮放寬對中關稅，以加快貿易協議的消息激勵，美股四大指數齊揚，科技股領漲，開拓重工、波音等貿易敏感股和台股 ADR 全面收高。

週四 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 162.94 點，或 0.67 %，收 24370.10 點。

S&P 500 指數上漲 19.86 點，或 0.76%，收 2635.96 點。

那斯達克指數上漲 49.77 點，或 0.71%，收 7084.46 點。

費城半導體指數大漲 13.57 點，或 1.14 %，收 1200.76 點。

S&P 500 指數 11 個板塊中僅 2 個板塊收黑，電信服務跌幅最大 0.38%，非必須消費品小跌 0.05%；資訊科技領漲 (1.29%)，其次為工業、原物料類股。

美考慮放寬關稅消息激勵標普指數大漲，隨後消息遭否認後漲幅收斂。(圖：investing)

尖牙股 (FAANG) 全面收高。Netflix (NFLX-US) 上漲 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.56%；臉書 (FB-US) 上漲 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.81%。

Netflix 週二 (15 日) (NFLX-US) 宣布調高全美訂閱方案價格，漲幅史上最高，股價一飛衝天，自去年聖誕節以來股價已飆高 50%，週四盤後公布財報，營收略低於預期並下修今年第一季度業績，盤後股價應聲重挫近 3%。

Netflix 週四盤後公布最新財報。(圖：AFP)

半導體產業大多攀升，AMD (AMD-US) 上漲 2.64%；INTEL (INTC-US) 上漲 0.71%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.93%；美光 (MU-US) 上漲 0.89%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.90%

銀行股財報週已來到第四天，摩根士丹利 (MS-US) 接棒公布最新財報，由於營收、獲利皆遜預期，落入「同行皆漲，我慘跌」的窘境，該公司股價重挫 4.41%。

美國銀行 (BAC-US) 和高盛 (GS-US) 股價應聲飆漲，漲幅分別為 1.90% 與 1.07%。摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.41%；富國銀行 (WFC-US) 收高 0.59%。

台股 ADR 幾全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.82%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.55%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 0.53%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

台積電週四公布最新財報，該公司看淡半導體產業景氣、下修今年業績展望與固定資本支出，台積電 ADR (TSM-US) 盤前一度下跌 1.8%，拖累早盤費半指數小跌。

華爾街分析

週四美股尾盤傳出美中關稅消息，外媒引述消息人士稱，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 有意撤回部分或全部的對中關稅，激勵美股四大指數瞬間暴漲。

但隨後這項消息遭美國財政部發言人否認，稱梅努欽並未提供這類建議，主要股指收斂漲幅。

美國與中國長達數月的貿易戰是全球經濟一大逆風。(圖：AFP)

尾盤的反彈顯示表明市場認為美國與中國長達數月的貿易戰是全球經濟一大逆風。MacroPolicy Perspectives 經濟學家 Laura Rosner 表示，我們早為可能提高的關稅，降低通膨預期，若美中接近達成協議 (若可信)，將是一個利多消息。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 評論到：「好消息是，市場的反應顯示出目前市場上的貿易形勢有多麼不利。就像捲起來的彈簧，隨時準備對一絲好消息做出反應。壞消息是，市場的反應需要更正式，更減少浮動。」