新一輪美中談判在即 美財政部長傳有意解除關稅

新一輪美中談判在即，《華爾街日報》週五 (18 日) 報導，白宮鴿派陣營的財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 正致力於解除部分或全部關稅，激勵中國政府在全球經濟感到不安的貿易戰中做出更大讓步。

該報導引述知情人士透露，白宮內部鴿派、鷹派正為月底即將到來的新一輪美中談判進行辯論。

白宮鴿派陣營的財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在多次戰略會議上提出取消部分或全部取消關稅的想法，此舉主要是增加達成貿易談判的可能，並贏得中國支持美方訴求的結構性經濟改革。

梅努欽正面臨白宮鷹派美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 的反對，萊特希澤對中國不公平貿易行為始終持強硬態度，擔心美方任何的讓步會被視軟弱的訊號。

川普 (左) 在關稅問題上向來傾向支持鷹派萊特希澤。(圖：AFP)

據消息人士稱，目前美國總統川普還沒有收到此消息，白宮內部討論的結果也無法預測。

但過去慣例而言，川普在關稅問題上傾向支持鷹派的萊特希澤，但近期川普已明確表示希望達成美中交易協議，並敦促萊特希澤盡快達成交易，這讓萊特希澤鷹轉鴿的可能性增加。

自美國總統川普和中國國家主席習近平於去年 12 月 1 日達成為期 90 天的貿易休戰以來，雙方正在尋求在 3 月 1 日的最後期限之前解決貿易爭端。

若無法達成協議，美國將對 2000 億美元中國進口商品提高關稅從 10% 至 25%，並可能對 2670 億美元的剩餘中國商品加徵關稅，進一步損害已經疲弱的中國經濟。

中國商務部發言人高峰週四 (17 日) 證實，中國首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴將在本月 30、31 日前往華府進行新一輪美中談判，梅努欽計畫將與劉鶴舉行會談。

白宮內部鴿派、鷹派目前爭執不斷，在萊特希澤主持貿易談判的同時，梅努欽一直在積極制定歐巴馬政府的戰略。

萊特希澤在近期戰略會議中稱，中國沒有履行過去的協議，未來也不值得信任。只有中國履行談判中做出的承諾時，美方才應該取消關稅。

據消息人士提到，萊特希澤已有立場鬆動的跡象，包括若美中在 3 月 1 日達成一項強有力的雙邊協議後，取消部分關稅的可能性將增大。

該報導引述美國財政部一位發言人提到：「就關稅或與中國談判的其他議題方面未向任何人提出任何建議，無論是梅努欽還是萊特希澤的談判立場都還在討論階段。」

美中代表於北京上週一 (7 日) 進行為期三天的貿易磋商，針對購買美國商品、服務與中國進一步開放市場等議題取得進展。

截自目前為止，中國已對美國釋出多項讓步，包括暫時降低美製汽車關稅、恢復採購美國黃豆、承諾擴大開放中國市場，以及草擬防止強制技術轉讓的相關法律。

甚至在談判期間，中國意外新批准進口美國 5 種轉基因作物，此舉被外界解讀為「解決兩國貿易問題的善意姿態，更為未來大量進口美國黃豆鋪路。」