台積電ADR波及費半 分析師大砍目標價

晶圓代工龍頭台積電週四 (17 日) 公佈最新財報，受到台積電業績展望差強人意的消息拖累，台積電 ADR (TSM-US) 週四 (17 日) 股價盤前下跌 1.8%，開盤亦應聲下挫，波及費城半導體指數早盤走弱。

費半指數早盤下跌一度跌至 1,172.31。(圖：investing)

海納國際集團 (Susquehanna Financial Group) 分析師 Mehdi Hosseini 週四表示，台積電前瞻指引顯示未來資料中心 (Data Center) 需求疲軟。

Hosseini 稱該公司已準備好利用 AI (人工智慧) 和 5G 無線網路的大趨勢，重申了對台積電 ADR 的正面評價，但將目標價格從原先的 50 美元下修至 44 美元。

台積電業績展望差強人意

晶圓代工龍頭台積電週四 (17 日) 公佈最新財報，儘管 2018 全年營收獲利雙雙刷新紀錄，但台積電看淡今年半導體景氣持，全面下修今年業績展望並調降資本資出，稱今年恐無法達到 (張忠謀預期的) 全年營收成長 5% 到 10% 的目標。

台積電去年全年營收、獲利刷下歷史新高，全年營收首度破兆，達 1.03 兆元，稅後純益達 3511.3 億元，同創新高！

然而，台積電對 2019 年半導體景氣抱持保守看法，全面下修今年業績展望。

台積電財務長何麗梅：「2019 年第一季，台積電預期將因為整體經濟衰退，行動裝置產品的季節性因素以及供應鏈的庫存水位偏高等不利因素影響而減化公司的業績表現。」。

台積電 2019 年第 1 季營收季衰退約 21-22% 達 73 億至 74 億美元，遠低於分析師估計的 78.6 億美元，比去年同期下降約 14%，是 10 年來最大單季減幅。



受到產能利用率下滑影響，2019 年第 1 季的毛利率及營益率業分別為 43-45%、31-33%，低於市場預期的 47.5% 及 36.8%，

張忠謀退休不到半年，預訂年成長目標恐將破功。(圖：AFP)

預估全年營收成長 1-3%。但此目標恐無法達到台積電前董事長張忠謀退休前曾期許的目標 (年營收成長 5% 至 10%)。

不計記憶體的半導體產業將僅小幅成長 1%，遠低於去年的成長 8%，晶圓代工表現將「持平」，遜於去年的 6%。

台積電將 2019 年資本支出調降到 100 億至 110 億美元，低於原先預訂的 100-120 億美元的資本支出，其中 8 成將投入先進製程，其餘 10% 用於先進封裝製程相關產能。

然而，台積電未來業績展望並非都是利空消息，7 奈米持續量產，製程營收比重預計自自去年的 9%，攀高至 25%，優於原先預估 20%。