Google 收購智慧手錶技術  Fossil 股價飆逾8%

美國時尚品牌集團 Fossil 週四 (17 日) 表示，將向 Google 出售價值 4000 萬美元的智慧手錶技術，帶動該公司股價一度飆高逾 8%。

受此消息激勵，Fossil (FOSL-US) 股價一度暴漲逾 8%，暫報每股 18.00 美元。

Fossil 股價走勢圖。(圖：investing)

Fossil 與 Google 交易預計將於明 (2020) 年 1 月完成，部分研發團隊目前正致力於將這項技術推廣到 Google。

Fossil 首席策略與數位執行長 Greg McKelvey 表示：「我們將與創新合作夥伴 Google 一同推動可穿戴設備的成長。」

Wear OS by Google 與 Google Fit 產品副總裁 Stacey Burr 表示：「Fossil 的技術和團隊加入 Google，表明我們對穿戴設備產業的承諾，我們支援多樣化的智慧手錶產品組合，滿足活力、不斷變化的消費者需求。」

2017 與 2018 年第三季全球智能手錶出貨量市場份額，蘋果 2018 年以 30% 繼續佔據主導地位。(圖：counterpoint)

Google Wear OS 作業系統與蘋果的 Apple Watch 長期競爭，但一直難以在消費者中獲得廣泛採用。Fossil 表示，智慧手錶是其業務增長最快的類別。

市場人士表示：「去年年中，Google 負責 Wear OS 系統的首席工程師 Miles Barr 就曾提到 Google 希望專注於和第三方品牌在可穿戴裝置領域的合作。如今傳出收購消息，可說是在意料中。」

Fossil 是長期生產運行 Google Wear OS 作業系統軟體的智慧手錶的主要品牌之一。

Fossil 去年 11 月宣布推出最新款 Wear OS 設備 Sport Sportwatch，首批採用 Snapdragon Wear 3100 晶片的設備。此前推出 Q Venture HR、Q Explorist HR 智慧錶，也有提供支援 Google Pay 、心率偵測、GPS 定位功能。