新卡帶動 微星Q1不淡 券商喊買＋下週電玩展效應 股價突破80元

微星 (2377) 受虛擬貨幣需求急凍與美中貿易戰影響，需求放緩，業績表現未如預期，不過，在股價跌深後，國內龍頭券商看好其首季有 NVIDIA(輝達)RTX 2060 上市激勵，電競熱度可望維持，預估首季營收季減 3%，優於往年的 5-10%，今年營運維持成長，預估去年與今年 EPS 為 8.26 元與 8.56 元，維持買進，目標價 86 元。微星週四 (17 日) 股價盤中買盤湧入出現大漲走勢，最高突破 80 元大關，來到 80.7 元，上漲 4.6% 或 3.6 元，創 3 個月新高價，帶動板卡族群一輪猛攻，有突破盤局的企圖。而近期台北國際電玩展也即將於下週展開，微星首度參展，在新卡上市之際將對增添銷售動能。



券商指出，微星上季業績表現略低於預期，主因為貿易戰使中國大陸需求轉弱，而歐美市場亦有放緩跡象所致。但近日輝達主流規格顯卡 RTX 2060 發表，週二 (15 日) 正式開賣，將維持電競需求的熱度，使淡季業績獲得支撐，加上微星現金殖利率高，維持買進評等。



該機構指出，首季除 RTX 2060 的上市之外，月底還有 RTX 筆電的推出，消費者購買將獲贈遊戲軟體，可望帶動第一季淡季業績，預估首季營收季減 3%，較往年季減 5-10% 略佳。



展望今年，預估微星合併營收可望達 1245.6 億元，年增逾 5%，續創新高，明年則上攻 1347 億元，獲利方面，2018-2020 三年獲利分別估 79.39 億元、85.11 億元以及 95.34 億元，逐年創高，EPS 分別達 8.26 元、8.56 元以及 9.57 元，亦即明年有機會挑戰一個股本獲利。