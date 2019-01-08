輝達推新卡 微星緊跟 CES全系列RTX筆電到位 1月下旬GS75打頭陣

輝達 (nVIDIA) 週一 (7 日) 甫宣布筆電製造商月底將有逾 40 款搭載新款 RTX 系列顯卡的電競筆電新機要陸續上市，電競筆電大廠微星 (2377) 立馬跟進，週二 (8 日) 一早於美國 CES 發表全系列搭載 RTX 系列顯卡的電競筆電新機種，搶占先機。微星宣稱，其 RTX 電競筆電，是市面上產品線最齊全、電競功能最完整的品牌。RTX 顯卡標榜即時光影追蹤與 AI 強化的繪圖技術，運算效能大突破。而為使新顯卡效能升級，微星獨家散熱技術也進化 Cooler Boost Trinity+，能更有效的讓處理器與顯示卡穩定運作。



微星這次前進 CES 以「極致真實，遊戲新視界」為主題，搶先宣布全系列 RTX 電競筆電到位。其中，搭載全系列 RTX 顯卡的 17.3 吋 GS75 Stealth 預計將於 1 月下旬正式在台上市；另也推出訴求輕薄與效能兼具的 15 吋 GS65 Stealth 與製霸遊戲戰場的 GT Titan 系列。



至於 GE 系列中，GE63 Raider 採獨特炫光燈效設計，GE75 Raider 以光亮的鑽石切割手法打造出獨一無二的「3D 龍脊」。效能機款 GL 系列提供 15.6 吋及 17.3 吋兩種尺寸選擇。



微星指出，為帶給玩家更好的遊戲體驗，該公司與知名遊戲大廠 Ubisoft 攜手研發新世代互動功能，將在 CES 展示專為最新遊戲大作《刺客教條：奧德賽》(Assassin’s Creed Odyssey) 搭配的燈光優化效果，而其電競筆電也將搭載 Intel WiFi-6 AX200 (Gig+) 技術。

