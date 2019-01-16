上市不到一天 微星RTX 2060新電競顯卡在台通路陸續售罄 玩家搶購

輝達 (nVIDIA)RTX 2060 週二(15 日) 正式上市，電競大廠微星 (2377) 週二 (15 日) 一早第一時間上市，據悉首批全台鋪貨 2 千片，不到一天的時間線上通路陸續傳出售罄的消息。微星指出，這次 2060 上市時間較趕，將會以最快的速度補貨。輝達在本屆美國消費性電子大展 (CES) 推出 RTX 主流規格顯卡 2060，預計在 1/15 上市；同時輝達也宣布 1/29 全球 PC 品牌大廠將有超過 40 款搭載 RTX 系列顯卡的新款筆電會陸續上市，搭配即時光影追蹤與 AI 人工智慧技術的新遊戲增加，今年電競換機潮可望掀起高潮。



據了解，電競顯卡業者在週三上午 6 點鐘槍響就在通路端全面鋪貨上市，包括微星、技嘉 (2376)、華碩(2357) 等板卡大廠都有產品上架，價格約落在 1.29-1.5 萬台幣之間。不過，就國內大型線上通路雅虎奇摩購物商城來看，微星上架共 5 款 2060 顯卡，有 4 款業已售罄等待補貨。微星則指出，包括 PChome、原價屋等主流線上通路也陸續回傳賣完消息。



不過，微星表示，因為這次 RTX 2060 上市的時間點較趕，因此首批在台鋪貨數量約僅 2 千片，而過去在 10 系列顯卡的時候，因為不趕時間，首批全台鋪貨數量約可達 5 千到 1 萬片。因此，現階段該公司也積極的趕工生產，盡快將產品補上通路，以滿足玩家的需求。



除此之外，微星日前在輝達宣布月底將有超過 40 款搭載 RTX 顯卡將陸續上市後的第一時間，搶先發佈全系列的 RTX 電競筆電新機，至今堪稱是為電競筆電品牌大廠效率最高的業者。微星指出，在月底 RTX 系列電競筆電開跑上市時，市面上就可看到微星全系列新品。