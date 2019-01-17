騰訊「王者榮耀」仍蓋不過中國遊戲產業的隱憂

從 Sensor Tower 公布的數據顯示，2018 年騰訊移動競技遊戲「王者榮耀」營收高達人民幣 130 億元（不含中國和其他地區的第三方 Android 應用商店收入），創下歷史新高。除去第三方 Android 應用商店的收入，到目前為止，「王者榮耀」在全球創造的收入已超 42 億美元。

以「王者榮耀」為首的亞洲手遊已經成為全球手遊市場的吸金主力。Sensor Tower 數據顯示，2018 年全球手遊收入 Top 100 中，亞洲遊戲有 62 款，收入則占全部 100 款手遊的 66%，相較於 2017 年均有所成長。

只有「王者榮耀」有榮耀

但中國的手遊市場仍會保持那麼火熱的趨勢嗎？從數據上來看，中國遊戲市場成長力道已經大幅度下滑，甚至低於 GDP，而且 2018 年整個中國遊戲產業遭遇到寒冬。

資料來源: 伽馬數據 資料來源: 伽馬數據

近十年來，雖然中國遊戲市場銷售一路攀升，仍漲幅變則趨勢向下。從圖中可以看出，在 2009 年漲幅到達近十年新高後出現下滑，之後雖有反彈，但很明顯在 2013 年後市場呈現逐漸飽和的跡象。從用戶規模也能看出端倪，從 2014 年後，用戶規模成長率都在 10% 以下。

若從產業內的因素來看，收入成長下滑主因就是新遊戲品質出現下滑，遊戲類型不夠豐富，同類型的遊戲不斷抄襲上市，玩家已經感到疲乏。

與此同時，隨著近幾年的發展，玩家對於遊戲體驗的需求也開始升級，對遊戲品質、體驗等方面的要求更嚴格，導致遊戲廠要吸引玩家目光越來越困難。

更一個更重要的因素來自於外在，就是政府的監管變嚴格，中國針對遊戲產業訂定的規範較其它已開發國家嚴格。中國政府政策方向主要集中在遊戲總發行量的控制，博奕類遊戲的限制，與未成年人保護等方面。

中國產業一向是政策導向，政府支持的就大放異彩，不支持的產業成長就會受限，特別是「遊戲」這個名詞一旦與影響青少年前途，及拖累社會經濟發展畫上等號，中國政府更是會嚴加看管。

即使從去年年底開始中國政府又陸續批准逾 150 款遊戲上市發行，但從內外因素綜合來看，遊戲產業要從新回到高成長仍是有難度。

遊戲公司財務面的風險不低

圖: 東方證券

A 股上市的遊戲公司多為併購或重整形成，而遊戲公司這類無形資產較高的企業，在合併時常常會因為高估資產價值而產生商譽高估的況。近期中國政府又可能將針對商譽減損的會計準則進行討論，因此先來觀察這些公司在商譽減損方面的風險

商譽減損來看，2017 年有 10 家遊戲公司，如天潤數娛、遊久遊戲、三七互娛、掌趣科技、完美世界、奧飛娛樂、浙數文化、天神娛樂、昆侖萬維、中青寶等，發生商譽減損，占 A 股遊戲公司 40%，大部分公司並未計提商譽減損。

當然公司獲利能力好，商譽減損風險就較低，根據統計 A 股前 9 大遊戲公司中，存在這類風險的公司較少，這主要由於遊戲公司獲利能力較強。而整體來看，A 股遊戲龍頭公司商譽帳面價值多由核心業務組成，獲利能力較穩定，因此風險相對較低。

圖: 東方證券。A 股遊戲公司大股東質押情況。

另一個近期大家關注的話題就是大股東質押比重過高的問題。遊戲產業中大股東質押是有偏高的情況。A 股上市的遊戲公司中，共 15 家大股東質押比率超過 50%，占總體遊戲公司比重高達 60%。而大股東質押比重較低的，有吉比特、三七互娛、掌趣科技等公司。

整體來看今年遊戲產業較為審慎，整體成長率不會有太突出的表現，寒假與暑假是產業旺季，產業類股有機會在旺季前發動。但要維持股價漲勢，則是要留意這些公司推出新遊戲的話題熱度是否具延續性，以及遊戲能否開創出新型態的類型，吸引消費者目光。