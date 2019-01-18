中國密集放行基建穩經濟 一文掃描「新基建紅利」花落誰家

中國經濟下行壓力加大，加碼基建投資再度成為保成長的重要手段，無論從中央經濟工作會議的定調，還是發改委最近密集批准的基建項目中，都能得到證實。這一輪基建紅利將花落誰家？A 股市場已經有了答案：「新基建」概念浮出水面。

有別於以往大規模公路、鐵路建設和棚戶區改造等房地產開發，中國最新一輪基建投資更加側重 5G 和物聯網等領域的新型基礎設施，同時還將加大特高壓輸電、城市軌道交通、城際鐵路、市政基礎設施等投資力度，補齊農村和城市公共服務領域的短板。

「新基建的概念已經橫空出世，」浙江鳳棲投資管理公司基金經理林奇表示，「這不僅僅是要想富先修路、車輪一響，黃金萬兩這樣的思路，而是區別於傳統基建，是科技含量更高的基礎建設。」

旭方投資管理有限公司駐上海合伙人王晨認為，新基建和補短板都是今年很好的主題，應該會給上市公司帶來實質性的變化，可能帶來業績拐點。考慮到相關的個股最近都有了一定的漲幅，未來還要觀察業績兌現的情況，從中挑選真正的優質標的。

今年迄今，上證指數成分股中漲幅前十名的股票中，有四檔均屬於特高壓和 5G 概念，其中漲幅最三的風範股份年內已上漲 85%。

彭博將市場關注的可能獲政策支持的新基建領域及相關上市公司梳理如下：

5G

中央經濟工作會議明確提出將「加快 5G 商用步伐」，使得 5G 成為 A 股市場最具確定性的題材之一。此前工信部部長在接受官媒採訪時稱，今年一些地區將會發放 5G 臨時牌照，激發投資者對於相關建設步伐將提速的預期。

中金公司分析師黃樂平等人在 11 日的報告中點評稱，積極的政策有望推動 5G 產業的發展，促進 2019 年的網路投資力度提升，同時將拉動網路的設備升級需求、車聯網行業的發展，並給通信板塊帶來整體機會相關概念股今年以來漲勢喜人，年迄今表現一覽：

人工智慧、物聯網

與 5G 同屬信息科技主題的人工智能和物聯網，作為「新型基礎設施」的組成部分，同樣得到中央經濟工作會議的垂青，成為將加強建設的重要內容之一。

星石投資在 11 日通過電子郵件發送的點評中稱，中國當前的投資重心正逐步移向以智能化及信息化為主的先進製造部分，高技術、新型基礎設施或將成為未來的重點投資方向

以技術驅動的高端先進製造業或將成為高質量經濟成長的主要基石。未來最好的投資機會大概率也將產生在這些領域

特高壓

能源建設是基建補短板中的重要一環，中國未來預計仍將面臨較大的用電缺口，新一輪特高壓項目的上馬將幫助緩解部分地區用電短缺的情況，國家電網的改革則有助為與項目建設吸引更多社會資本的參與，提供更加雄厚的資金支持。

中銀國際分析師徐沛東和陳樂天在 13 日發布在微信公眾號上的文章中預估稱，到 2020 年中國全社會用電量將顯著超過「十三五」電力工業發展提出的目標 6.8-7.2 萬億千瓦時，超出規劃上限達 5600 億千瓦時

中信證券分析師弓永峰在 16 日發布在微信公眾號的報告稱，本輪特高壓建設招標啟動快、回款加速、周期縮短，公司業績高峰有望在今年下半年至明年上半年到來。繼續關注毛利率高且競爭格局清晰的核心設備領域，重點關注高業績彈性龍頭標的

軌道交通、機場

自 12 月份以來，發改委密集批復 (含調整計畫以及可行性研究報告的批復) 了多個城市的軌道交通建設規劃，彭博整理數據顯示，新增項目投資額將近 9600 億元人民幣。15 日開始，發改委還批復了一批機場建設項目，總投資額逾 1000 億元人民幣。

招商證券張夏認為，伴隨著經濟下行壓力的加大，以及地方政府債務的約束之下，大規模基建刺激的可能性不高，而除了特高壓，通過軌道交通進行基建補短板就是為數不多路徑之一

中金公司分析師孔令鑫和張梓丁在 15 日的報告中寫道，預計 2019 和 2020 年全國總計新增地鐵線路分別達 999 公里和 1,393 公里，年增率分別成長 1% 和 39%。預計未來 2 年中國城軌車輛交付數保持雙位數成長