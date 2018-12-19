媒體：騰訊投資的富途證券提交在美IPO申請 擬融資5億美元

據路透社報導，消息人士稱，網路券商富途證券計劃未來幾周公開呈報，計劃 2019 年初在紐約上市交易。其中一位消息人士稱，該公司的目標估值約為 25 億美元。

儘管有騰訊的支持，富途證券更傾向在紐約上市，其中一位消息人士指出，部分原因是在紐約上市更快，而最近在香港上市的股票表現都不好。美國市場允許秘密申請，不必一開始就向市場和競爭對手披露關鍵的業務和財務資訊。

上述媒體稱，富途證券首次公開募股規模至多 5 億美元。富途證券未回復置評請求，高盛、瑞銀對路透不予置評。

富途證券是富途集團旗下兩個主要業務之一，是受香港證監會監管的新銳網路券商，於 2018 年 3 月入選科技部評選的「中國獨角獸榜單」。

富途證券全稱富途證券國際（香港）有限公司，為香港證監會認可的持牌法團，香港交易所參與者。富途證券是一家做證券業務的網路公司，主要面向國內投資者的海外投資提供服務，目前已取得香港、美國、新加坡等市場的牌照。

據公開消息，目前富途集團約有 600 多名員工，其中與金融相關的員工有 50 多名，都任職於香港富途證券公司，剩餘人員在深圳富途網路科技，包含了研發、產品、營運等一系列部門。公司於 2012 年 4 月註冊成立，2013 年公司發布多個版本的富途牛牛（PC、MAC、IOS、安卓等）。

截至 2018 年 2 月 7 日，公司累計交易金額突破 10000 億。

按交易市場分，富途證券的主營業務主要為港股和美股兩個板塊。目前，富途證券是全香港客戶量最大的券商，擁有客戶 38 萬，遠超其同行水平，而富途牛牛則擁有超過 500 萬的用戶量 。過去兩年，富途的用戶和客戶數量的增長率均維持在 300% 左右。

此外，富途證券的客戶還呈現年輕化特點，平均年齡 25 到 40 歲之間，基本覆蓋全中國所有的 TMT 公司的員工。

今年上半年， 富途牛牛推出的跨市場交易服務，實現投資者無需換匯，即可在港股、美股中自由切換。