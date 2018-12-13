騰訊音樂以「地板價」上市 明年要IPO的一大波「獨角獸」怎麼辦？

騰訊音樂終於在美國上市，在整體市況低迷的環境下，首日上漲近 8% 可以算得上成功。但是考慮到當前市值較幾個月前估值的縮水，這也為接下來將要上市的「獨角獸」們敲響了警鐘。

在經歷上市時間的一再推遲與估值調降之後，騰訊音樂周三在美國紐交所上市，以 13 美元的招股價下限定價，募集資金 10.66 億美元，估值為 213 億美元（約人民幣 1466 億元）。

在開始交易之後，騰訊音樂股價盤初急速飆升，最高漲幅約 13%，隨後股價有所回落但基本平穩，截至收盤漲幅為 7.6%，報 14 美元。

CNBC 報導認為，雖然騰訊音樂 IPO 經歷了推遲，但終於還是完成了，在當前這種市況下，IPO 首日表現可以說「避免了災難」。

報導提到，此前騰訊音樂將 IPO 日期由原定的 10 月往後推遲，但如今市況也並未好轉。以生物科技領域史上最大 IPO 之一 Moderna 為例，上周上市定價為 23 美元，但很快便跌至大約 18 美元。雖然騰訊音樂和 Moderna 屬於不同的領域，但投資者此前還是擔心市場動盪會對騰訊音樂同樣帶來負面影響。

事實上這種影響在騰訊音樂 IPO 定價中已經有所反應，13 美元的價格為其招股區間下限，對應估值為 213 美元，這較幾個月前市場普遍討論的 250 億 - 300 億美元估值已經大幅下調。

CNBC 提到，騰訊音樂的定價表明 IPO 定價已經跌到地板了，這對於即將於 2019 年上市的一大波「獨角獸」來說並不是好消息。報導援引 Renaissance Capital 分析師 Kathleen Smith 稱，「毫無疑問，定價需要更加理性。」

已經有獨角獸感受到這種壓力，多年來一直堅持不需要去公開市場募資的打車服務公司 Uber 和其競爭對手 Lyft，都在一周內秘密提交了 IPO 申請。

對於 Uber、Lyft 等獨角獸企業來說，一旦與公開市場投資者「坦誠相見」，他們就不得不證明自己的業務是否能夠實現盈利。畢竟，在多城市擴大乘用車服務業務範圍意味著增加招募司機，相應的，費用也會增加。

除了 Uber、Lyft 之外，明年可能上市的公司還包括數據分析平台 Palantir、圖片分享應用 Pinterest、辦公交流工具 Slack 以及交易軟體 Robinhood。

不過或許能給他們提供些許慰藉的是，儘管今年市場劇烈波動，IPO 數量較去年並未下滑。Renaissance Capital 數據顯示，迄今年內已有 189 家公司在美國 IPO，累計募集金額達 450 億美元，數量和金額較去年同期均上漲超過 20%。