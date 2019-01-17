實體+網路 蘇寧的智慧零售王國現雛形

中國知名零售連鎖業者蘇寧曾在 2017 年底對外宣布，在未來三年，蘇寧互聯網門市數量將達到 20,000 家。而在去年全年，蘇寧新門市達 8127 家，累積到目前為止，蘇寧智慧門市數量已達 11,000 家。

原本預估 20,000 家的目標要在三年達成，才經歷一年的時間，蘇寧透過自營與加盟的方式，已超過設定目標逾 50%。

不過，蘇寧控股集團董事長張近東近期更發下豪語表示，2019 年，蘇寧要將這快速展店的趨勢延續下去，今年新開的店面將高達 15,000 家。不只是提早超越，更是要大幅超越 2017 年設定的目標，展現出零售業霸主的氣勢。

不光只有在量的提升，在質方面，蘇寧將透過「+ 互聯網」和「互聯網 +」的智慧零售解決方案，將在各不同類型的店面中推出各種產品。同時把前台零售端，與中台的智慧零售系統，再加上後台的智慧零售基礎設備相互結合與串連，建構完整的智慧零售生態。

圖: AFP

打造智慧零售 CPU

為何蘇寧要在較短的時間快速地展店？業界普遍認為，要建構一個全場景的智慧零售生態系統，必須涵蓋從網路到實體店面，及從城市到鄉鎮，為用戶建立起隨時可見、隨時可觸碰的智慧零售場景，進而滿足消費者需求。

以這個角度來說，實體門市的數量和布局十分重要。同時，過去只依靠實體店面的營運商業模式，難以有效帶動業績，零售商需要運用互聯網技術提升效率與體驗，讓用戶感受到品質及新奇感。

對此，張近東也表示，互聯網零售高速成長一去不返，未來零售就是智慧零售，就是「AI 的終端場景」。目前整個零售業正處在一個互聯網發展的起飛期，擁有強大店面優勢的蘇寧已搶占發展先機。



而要將鞏固好這個先機，並擴大自身競爭優勢，蘇寧的中台智慧系統建設是最重要的關鍵。今年，蘇寧要將零售核心能力模組化、產品化、技術化和規則化，全面利用 AI 技術，打造採購、營運、服務、風控 4 個智慧引擎，最終打造出一個能支撐智慧零售持續發展的「智慧零售 CPU」。



展望新的一年，隨著 5G 世代逐漸的到來，這將是實體零售商轉型的關鍵期，整個中國零售業面臨著困難、挑戰與機遇相互交錯，因此也是產業加速洗牌、企業加速升級的一年。蘇寧憑藉著自身物流、金融、科技三大核心競爭力，已為新零售時代打下良好的基礎。

