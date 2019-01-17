〈美國政府關門〉美國經濟現在如何？因為缺乏經濟數據 實在很難說

創紀錄的美國政府關門正使一些重要的經濟報告無法面世，為企業、投資人和農民帶來更多不確定性。

關門現已進入第 4 週，許多經濟數據已推延後發布，從新屋銷售到大豆採購。大部分數據通常由商務部公佈，但財政部和農業部等其他機構也關門，僅留極少員工運作。

原訂週三 (16 日) 發佈的零售商 12 月銷售報告沒有出現，因為商務部仍然沒有得到運作的資金。所以在剛過去的這個假日購物節期間美國人花了多少錢，沒有人知道。

全國零售聯合會 (National Retail Federation) 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示：「如果我們不知道消費者的消費方式，那麼所有企業在制訂決策時將會更加謹慎和感到焦慮。」

他指出，雖然市場上也有其他數據，但政府的調查報告是黃金標準，報告中通常詳細說明了物品銷售的數量，例如家用電器、服裝、體育用品、汽車和食品。

其他人也在黑暗中摸索。

農民通常會查看有關全球市場的報告，以協助了解今年春天應該種植什麼，但上週農業部沒有公佈。

如果政府關門持續到 1 月全月，那麼政府就不可能公佈最新的 GDP 報告，這是投資人最密切關注的經濟活動指標之一。

該報告原訂於 1 月 30 日公佈，涵蓋 2018 年第 4 季。Moody's Analytics 貨幣政策負責人 Ryan Sweet 表示，由於金融市場緊縮和全球經濟動盪，人們對這 3 個月的經濟表現存在一些擔憂。

他說，「無法取得第 4 季 GDP 數字可能會延長這種焦慮並產生諸多不確定性。」

在政府恢復運作後，經濟學家預計不會立即發布延遲的報告。聯邦員工現在也可能無法收集數據。

但商界領袖並非完全瞎子摸象。民間報告仍然存在，並且政府內部也採用，像是聯準會 (Fed) 主席鮑爾本月稍早表示，即使美國政府繼續關門，他旗下的分析師們仍能在下次利率會議之前讓政策制訂者充分了解情況。

美國勞工部未受關門影響，但下月公布的就業報告會明顯計入聯邦員工為失業人口 （圖: AFP）

而美國政府的一些部會仍在公佈數據。

由於勞工部不受關閉影響，每月就業報告繼續公佈。不過，數據可能會受到關門的影響，讓它使得看起來好像更多美國人正在尋找工作。在之後公佈的 1 月就業報告中，大約 38 萬名放無薪假的政府工作人員將被計入失業者。