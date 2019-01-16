美政府關門破紀錄 投信：短線波動難免 分散布局多元資產避險

美國政府關門持續 25 天，創下史上最常停擺紀錄，但投信認為，美國政府停擺對於長期經濟的實質影響有限，但短線不免左右投資情緒，市場波動難以避免，建議以分散布局的多重資產基金來因應，透過多方收益來源以強化耐震度。

保德信策略成長 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠表示，美國政府關門進入第 26 天，所帶來的負面影響正陸續浮現，除了 80 萬政府雇員的生計成問題，連續 99 個月成長的就業數據料將停滯，IPO 業務也跟著停擺，中小企業籌資受阻，根據標普全球評級 (S&P Global Ratings) 估算，截至 1 月 11 日已造成 36 億美元的損失，若再持續兩週，經濟損失將上看 60 億美元。

但從市場反應來看，投資人似乎已經見怪不怪，金融市場反應並不激烈，1990 年以來，美國政府關門期間，S&P500 指數走勢並未受抑，仍維持上升趨勢，連 MSCI 世界指數也都收紅，即使此次關門期間破紀錄地來到 25 天，S&P500 指數及 MSCI 世界指數仍上漲 8% 及 6%，顯見對於金融市場的衝擊相當有限。

歐陽渭棠表示，短線仍會干擾市場情緒，尤其近期全球經濟放緩憂慮再起，美國政府關門所引發的一系列不確定性將帶來負面壓力，加上國會兩黨分治後，不排除將有更多的歧見及爭議，未來政策推進將是難上加難，投資情緒勢必受到影響，市場震盪加劇難以避免。

歐陽渭棠認為，目前看來，美國政府毫無開門的跡象，市場避險氣氛可能再次升溫，降低波動成為首要任務，建議在資產配置中增加多元資產基金部位，透過分散佈局在股票、債券、商品、REITs 等多元資產來降低波動風險，同時廣納收益來源增加抗震力，是當今因應市場震盪的必要配備。

摩根投信指出，短線多空消息紛沓，投資人仍應留意波動，宜採取多元分散的投資策略，以因應當前資產價格波動升高的環境，若僅有一套資金，建議可透過配置多重收益型基金，作為核心資產，參與資本市場長期投資契機。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅也提醒，隨美國進入景氣循環成熟期，預示未來經濟增長減速恐怕難以避免，由於景氣衰退也會連動股市調整，投資人應居安思危，正視可能的景氣轉折，加上短線貿易戰變數猶存，建議可選擇基本面佳且以區域布局分散風險為佳。