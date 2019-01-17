華為員工傳竊取商業機密 美檢將提刑事訴訟

《華爾街日報》週四 (17 日) 傳出，由於華為員工竊取美電信公司 T-Mobile 的商業機密，美國聯邦檢察官近期對華為提出刑事訴訟。

美國聯邦檢察官正在對中國華為進行刑事調查，該公司涉嫌竊取美國商業夥伴 T-Mobile 的商業機密。週三該消息於美股尾盤傳出，科技股為主的那斯達克漲幅亦受到抑制。

那斯達克走勢圖。(圖：investing)

這項刑事調查的部分起原是針對華為的民事訴訟，包括西雅圖的一個陪審團發現華為盜用 T-Mobile 在華盛頓州貝爾維尤 (Bellevue) 的機器人技術。

此案起源於 2014 年 T-Mobile 對華為提出的訴訟，指控華為竊取公司最高機密手機測試機器人 (綽號「Tappy」) 的設計和部分。2017 年 5 月，陪審團裁定華為須賠償 T-Mobile 公司 480 萬美元。

據知情人士透露，該刑事案件調查已進入最後階段，可能很快聯邦檢察官就會對華為提起訴訟。

截稿前，美國司法部與華為發言人拒絕就此報導發表評論。華為先前已對 T-Mobile 的起訴提出異議，但已承認有 2 名員工行為不當。

華為是全球最大的電信設備製造商，也是全球第二大智慧手機製造商，長期以來身陷商業機密竊盜與間諜風波，川普政府目前正大力追查中國企業竊取智慧財產和強制技術轉讓的案件。

孟晚舟是華為 CEO 任正非的愛女。(圖：AFP)

繼 12 月 1 日「華為公主」孟晚舟加國被捕、上週華為銷售主管在波蘭因涉間諜案而遭捕消息後，華為員工再傳竊取美電信公司 T-Mobile 的商業機密，可說是一波未平好幾波又起。

孟晚舟是華為 CEO 任正非的愛女。週二 (15 日)，任正非打破沉默，讚揚美國總統川普與中國為達成新貿易協議進行的努力，同時強調「拘留某些人」可能對美中關係產生負面影響。

T-Mobile 是美國第三大電信運營商，該公司近期正在等待監管機構批准與 Sprint 的 260 億美元合併計劃，加速該公司的 5G 網路計劃。