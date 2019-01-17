砍單、降價救營收外 蘋果正準備縮減招聘

《彭博社》週四 (17 日) 引述消息人士稱，由於 iPhone 銷量令人失望，蘋果將減緩對部分業務部門的招聘。

目前蘋果正推出多項措施「開源」，以提振整體營收，週四 (17 日) 亦傳出「節流」措施，打算縮減部分業務的招聘規模，以樽節支出，此消息拖累該公司盤後股價。截稿前，蘋果拒絕發表評論。

蘋果盤後股價一度重挫至每股 153.85 美元。

在本月初下修財測後，蘋果執行長執行長庫克 (Tim Cook) 在一場會議中表示：「他不相信縮減招聘是解決的辦法，但一些業務部門將縮減招聘。」

由於蘋果目前在德州奧斯汀正建造美國第二大總部據點，在洛杉磯區也有擴張計畫，建立自家原創影音內容團隊。庫克稱縮減招聘不會對這些計畫造成影響，但尚未完全確定哪些部門將縮減招聘。

庫克表示，蘋果人工智慧團隊等重要部門將繼續以盡速增聘新進員工，這些部門對蘋果未來的重要性不是用招聘率可以衡量的。

過去 10 年，蘋果一直在大舉招聘，但近年來員工數量的增速有所放緩。蘋果去年增加了約 9,000 名員工，總計 13.2 萬人。

蘋果執行長庫克月初下修今年第一季財測。(圖：AFP)

由於新機銷售不佳，去年底蘋果砍單消息早已令蘋果供應商備感挫折，紛紛下修財測。

本月初蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在給投資者的信件中表示，由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，迫使蘋果下修今年第一季財測。

庫克給投資者的信件中表示指出，服務性業務在旺季營收將增至 108 億美元，對公司未來具重要性。

近幾個月來，蘋果暗示服務經營戰略將發生轉變，與競爭對手紛紛和解，打造新的合作夥伴關係。

蘋果近期同意與亞馬遜合作，開放蘋果音樂在亞馬遜 (Amazon) 的設備中播放。三星電視開放 iTunes 內容，新款三星 SmartTV 產品內建 iTunes 電影和電視節目應用程式，並支援蘋果 AirPlay2 功能。

為拯救 iPhone 銷售，蘋果執行長庫克近期還提出「舊換新、iPhone 分期付款、服務再強化」等 3 招企圖挽救蘋果下滑的營收。