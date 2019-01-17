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砍單、降價救營收外 蘋果正準備縮減招聘

圖：AFP
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《彭博社》週四 (17 日) 引述消息人士稱，由於 iPhone 銷量令人失望，蘋果將減緩對部分業務部門的招聘。

目前蘋果正推出多項措施「開源」，以提振整體營收，週四 (17 日) 亦傳出「節流」措施，打算縮減部分業務的招聘規模，以樽節支出，此消息拖累該公司盤後股價。截稿前，蘋果拒絕發表評論。

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蘋果盤後股價一度重挫至每股 153.85 美元

在本月初下修財測後，蘋果執行長執行長庫克 (Tim Cook) 在一場會議中表示：「他不相信縮減招聘是解決的辦法，但一些業務部門將縮減招聘。」

由於蘋果目前在德州奧斯汀正建造美國第二大總部據點，在洛杉磯區也有擴張計畫，建立自家原創影音內容團隊。庫克稱縮減招聘不會對這些計畫造成影響，但尚未完全確定哪些部門將縮減招聘。

庫克表示，蘋果人工智慧團隊等重要部門將繼續以盡速增聘新進員工，這些部門對蘋果未來的重要性不是用招聘率可以衡量的。

過去 10 年，蘋果一直在大舉招聘，但近年來員工數量的增速有所放緩。蘋果去年增加了約 9,000 名員工，總計 13.2 萬人。

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蘋果執行長庫克月初下修今年第一季財測。(圖：AFP)

由於新機銷售不佳，去年底蘋果砍單消息早已令蘋果供應商備感挫折，紛紛下修財測。

本月初蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在給投資者的信件中表示，由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，迫使蘋果下修今年第一季財測。

庫克給投資者的信件中表示指出，服務性業務在旺季營收將增至 108 億美元，對公司未來具重要性。

近幾個月來，蘋果暗示服務經營戰略將發生轉變，與競爭對手紛紛和解，打造新的合作夥伴關係。

蘋果近期同意與亞馬遜合作，開放蘋果音樂在亞馬遜 (Amazon) 的設備中播放。三星電視開放 iTunes 內容，新款三星 SmartTV 產品內建 iTunes 電影和電視節目應用程式，並支援蘋果 AirPlay2 功能。

為拯救 iPhone 銷售，蘋果執行長庫克近期還提出「舊換新、iPhone 分期付款、服務再強化」等 3 招企圖挽救蘋果下滑的營收。

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