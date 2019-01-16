蘋果Home Pod及新AirPods開賣 健鼎、華通業績添動能

蘋果語音助理 HomePod 本周在中國大陸及香港開賣，新一代的無線耳機 Air Pods 也將在首季正式開賣，其中健鼎 (3044-TW) 生產 HomePod 板，華通 (2313-TW) 則協助生產 AirPods 軟硬結合板，隨蘋果新品上市，營運也將明顯受惠。

天風國際證券分析師郭明錤日前出具報告，看好藍牙耳機 AirPods 後市，預測 AirPods 在蘋果生態中地位將越來越重要，到 2021 年將提升到 1-1.1 億台，在智慧型手機出貨放緩之際，成改善蘋果與供應鏈短期營運的動能，也將成蘋果長期的發展策略。

蘋果第二代 Air Pods 產品也預計第 1 季發表並上市，其中華通為軟硬結合板主要供應商，第 1 季業績可望有明顯挹注的效果。

至於蘋果正式宣布，語音助理產品 HomePod 本周在中國及香港開賣，其中 PCB 由健鼎供應，對於上市備貨，也將有助健鼎 1 月起營收表現。

根據外電報導，蘋果 HomePod 進入華人市場，目前優勢在於 Siri 已經可以支援中文與廣東話，進度領先 Alexa 和 Google Assistant ，至於蘋果 HomePod 在美國的競爭對手 Amazon Echo 和 Google Home，目前也都尚未進入中國市場。