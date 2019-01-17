〈財報〉美銀消費業務大放異彩 財報撐腰股價大漲

受益於消費金融業務的強勁表現、企業稅降低和聯準會升息，美國銀行 (Bank of America) (BAC-US) 週三 (17 日) 公布的第四季財報獲利大放異彩，季利潤增長 3 倍，達到創紀錄的 73 億美元。

受此消息激勵，週三 (16 日) 美國銀行股價大漲逾 6%，該銀行股價今年迄今上漲超過 7%，收復上月大部分的虧損，去年 12 月，由於大規模的市場拋售，美國銀行股價暴跌 13.24%。

美國銀行股價走勢圖。(圖：investing)

美國銀行第四季財報：

每股純益：0.73 美元，優於預期的 0.63 美元

營收：227.4 億美元，年增 11%，優於預期的 224 億美元

全年效率比：59%，優於 2017 年 63%

固定收益業務：14.5 億美元，年降 15%，遜於預期的 16.2 億美元

證券交易營收：11 億美元，年增 11%

美國銀行執行官 Brian Moynihan 提到：「透過數兆美元的消費金融交易，以及來自小型商務企業客戶穩定的信心和交易，我們看到穩健的消費者和商務環境正在推動強勁的經濟發展。穩健的資產質量，貸款和存款增長，提振本季業績。」

效率比，反映銀行經營效率的費用比率，比率越大代表銀行營業費用占營收百分比提高，因此對銀行來說數值越低越好。

美國銀行消費金融業務繼續大放異彩，第四季平均貸款增長 5%，平均存款增長 3%，淨利營收增長 12%，為該公司贏得創紀錄的利潤，有助於抵消固定收益下滑的情況。

值得一提的是，美國銀行財富投資管理部門淨利提高 43%，達創紀錄的 11 億美元。美國銀行稱已執行 260 億美元的普通股回購計畫。

此財報結果反映了 Brian Moynihan 多年來對該銀行的改造計畫。在他任職期間，美國銀行削減開支、降低風險，專注於消費者支票帳戶等普通產品。

美國銀行 2018 全年營收增加 4% 至 912 億美元，獲利增加 54% 至 281 億美元、全年每股純益 2.61 美元，創史上最高利潤。

Credit Suisse Group AG 分析師 Susan Roth Katzke 寫道，美國銀行的獲利是目前同行中最好的 。

美國聯準會 2018 年完成 4 度升息，讓銀行可從放出去的貸款賺取更多利息，加上美國強勁就業市場，使得不良貸款得到控制，亦提振了金融業。美國銀行預計 2019 年經濟成長將放緩，但仍將保持強勢。

由於投資者擔心美國經濟衰退的可能性和全球經濟增長放緩，上季銀行股下跌 18%。

美國銀行財務長 Paul Donofrio 表示：「我們的業務中沒有任何跡象表明經濟放緩即將來臨，因此我們對未來感到非常樂觀。」