〈蘋果下修財測〉美中貿易戰拖累蘋果營收 庫克稱不會坐以待斃

蘋果近 20 年來首次下修財測，週三 (2 日) 執行長庫克 (Tim Cook）給投資者的信件中表示，由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，迫使蘋果下修今年第一季財測。消息發布後，庫克在接受外媒採訪時進一步表示，他計劃關注可控制的因素，而不是等待美中解決貿易緊張局勢；目前蘋果正推出三大措施以吸引果迷換機升級，並提高蘋果營收。

蘋果週三「爆雷」聲明提高了美中貿易戰和中國經濟放緩的擔憂。庫克在給投資者的一封信中表示：「雖然我們預計主要新興市場會面臨一些挑戰，但我們並未預見到經濟減速的程度，特別是在大中華地區。我們認為中國的經濟環境受到美中貿易緊張局勢的影響。」

蘋果執行長庫克 (Tim Cook)。(圖：AFP)

爾後，庫克接受外媒採訪表示：「我們不會坐在那裡等待宏觀經濟的改變，希望它確實如此，而且我實際上很樂觀，會關注我們可以控制的事情。」

由於缺乏電信運營商補貼、更便宜的電池替換，以及強勢美元促使手機價格上漲等種種原因導致 iPhone 換機升級程度低於預期。

對此，庫克正推出三項措施，以吸引果迷換機升級並提高營收：以舊換新、分期付款和關注服務性營收。

首先，是加強 iPhone 行銷力度，蘋果去年 10 月開始擴大宣傳 iPhone 行銷，由於蘋果早已預見銷量疲軟，因此蘋果官網站增加了「以舊換新」計劃的廣告。持有 iPhone 7 Plus 舊機的客戶能以折抵 300 美元的價格，以 449 美元購得原價 749 美元的 iPhone XR。

第二，蘋果著手推出分期付款的購機方案。庫克表示：「這看起來更像是透過電信運營商購機的傳統方式。最終，客戶會得到一款相當棒的新手機，遠比一個月花 20 美元、30 美元買到的手機要好得多。」

正如庫克所說，大多數美國電信運營商允許分期付款購買 iPhone；而蘋果自己的 iPhone 升級方案允許客戶每月支付一筆費用，每年換一部新 iPhone。目前尚不清楚蘋果擴大這些方案的方式。

最後一項措施是關注服務性營收。庫克表示，客戶升級至新 iPhone 的過程中，蘋果將握緊消費者的手。

庫克表示：「用戶非常擔心資料的傳輸，透過提供商店服務，蘋果可以緩解客戶在升級新手機時遺失珍貴照片或聊天紀錄的擔憂。」

蘋果正推出三大措施以吸引果迷換機升級，並提高蘋果營收。(圖：AFP)

週三庫克致投資者的信中提到，蘋果獲利的亮點仍然是服務營收的增長。他表示蘋果在該季創造 108 億美元的服務營收，比一年前成長了 27%。

蘋果下修第一季財測，預計截至去年 12 月 29 日蘋果的季營收約為 840 億美元，遠低於此前預估的 890 億至 930 億美元，比一年前同季下降近 5%；毛利率從 38% 至 38.5% 間，降至 38% 左右。

去年 11 月，蘋果表示將從 2019 財年將停止報告 iPhone、iPad 和 Mac 的單位銷售情況後，引發蘋果希望避免披露疲弱增長數據的擔憂。由於蘋果 (AAPL-US) 下修財測拖累，週四 (3 日) 蘋果股價重挫近 10%，以每股 142.19 美元作收。