美股盤後 –  財報撐腰高盛股價十年最佳 三大指數連2漲

週三 (15 日) 受到高盛與美國銀行財報激勵，銀行股帶頭大漲，美股三大指數連續兩個交易日走高。



週三 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 141.57 點，或 0.59 %，收 24207.16 點。

S&P 500 指數上漲 5.80 點，或 0.22%，收 2616.10 點。

那斯達克指數上漲 10.86 點，或 0.15%，收 7034.69 點。

費城半導體指數下跌 9.84 點，或 0.82 %，收 1187.19 點。

道瓊指數連續 2 個交易日走高，S&P 500 指數亦連 2 日突破 2,600 關鍵水位。11 個板塊中有 5 個板塊上漲，金融保險漲幅最大，達 1.51%，科技和原物料板塊分別上揚 0.8% 和 0.57%；非必需消費品、必需消費品和美國 ADR 收跌。

週三美股尾盤傳出，美國聯邦檢察官正在調查華為涉嫌竊取商業機密的行為，科技股為主的那斯達克漲幅亦受到抑制。

美國聯邦檢察官正在調查華為涉嫌竊取商業機密的行為。(圖：AFP)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 下滑 0.92%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.55%；臉書 (FB-US) 下跌 0.95%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.28%。

半導體產業下滑。AMD (AMD-US) 下跌 3.19%；INTEL (INTC-US) 下跌 0.97%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.69%；美光 (MU-US) 下跌 1.21%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.83%

財報季本週登場，受益於去年聯準會升息，銀行獲利紛紛傳出好消息，美國銀行 (BAC-US) 和高盛 (GS-US) 週三股價應聲飆漲，漲幅分別為 7.16% 與 9.52%。

摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.81%；富國銀行 (WFC-US) 收高 2.66%。

台股 ADR 近乎齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.07%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.56%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 0.27%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

華爾街分析

Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 表示：「我認為金融類股和銀行股的漲勢，只是市場對高風險資產更毫無畏懼表現的一部分。我認為，金融類股既受益於相對低估，也受益於週期性的順風。」

CFRA Research 的分析師 Ken Leon 表示：「整體而言，高盛的季度表現不錯，我們沒有看到一馬發展公司貪汙醜聞案的影響。」

美國股市在經歷了到 2018 年底的巨額虧損後，今年已大幅反彈。券商 Earnings Scout 公司首席執行官 Nick Raich 表示，儘管股市處於上漲模式，但 S&P 500 指數預估 EPS 仍在下滑，投資者不應自滿，負面的財報消息將成為市場一股強大的力量。

根據週三公布的聯準會 (Fed) 褐皮書指出，企業開始感受到投入成本上升的壓力，這可能會壓縮利潤，但迄今為止的財報大部分看漲獲利並穩定指引已經幫助目前美股大盤擴大漲幅。

最新褐皮書內容提到：「原材料和運費價格上漲是成本上升的原因，較高的關稅也是其中的一項因素。」