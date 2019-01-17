〈梅伊倒閣危機解除〉梅伊險勝！不信任投票以 19 票差距闖關失敗

週三 (16 日) 英國首相梅伊的脫歐草案慘遭否決，梅伊面臨從政以來最大的挫敗，反對黨工黨領袖柯賓 (Jeremy Corbyn) 順勢發起不信任動議，週四 (17 日) 上午不信任投票結果出爐，以 325 大於 306 票否決該動議，這是梅伊去年挺過黨內不信任投票後的再次勝利。

週四 (17 日) 台北時間上午 3 點，英國國會不信任動議投票啟動，最終下議院以 325 對 306 票否決對梅伊政府的不信任動議，梅伊以 19 票差距驚險過關。

梅伊在投票後表示：「政府將努力實現英國脫歐，並有責尋求眾議院同意方向繼續前行。」

不信任投票共分兩種：一種是英國政黨對黨內領袖的不信任投票；另一種是英國國會啟動的不信任投票，即倒閣案的投票。

實際上，這已經是梅伊經歷的第二次不信任投票。

去年 12 月中英國首相梅伊面臨上任來挺過黨內不信任投票，以 200 大於 117 險勝，挺過逼宮危機，保住了黨魁和首相之位，其所在保守黨一年內不得再此發動第 2 次不信任投票。

梅伊挺過逼宮、挺過倒閣風暴，但梅伊版的脫歐草案慘遭否決，讓脫歐之路仍充滿變數。

週二 (15 日) 英國下議院以 432 比 202 票壓倒性票數，否決了「梅伊版」脫歐草案，梅伊如各界預期遭遇「歷史大潰敗」。

歐盟首席談判代表 Michel Barnier 稱，歐盟對此次脫歐草案遭拒深表遺憾。歐盟委員會主席容克對此再次重申，他們不會與英國重新談判「離婚協議」或給任何讓步。

法國總統馬克龍甚至施壓梅伊：「(英國脫歐生效日) 時間差不多了。歐盟不會讓步解決英國內政問題。」

面對歐盟回應，英國內閣官員已著手起草「備案計畫」，將向歐盟提出「延後脫歐」請求。

梅伊近期將與將與北愛爾蘭盟友和議院資深政客進行對談，進行跨黨派會議。

外媒引述歐盟消息人士稱歐盟希望將英國脫歐延遲數月，可能是今年七月以後。

不信任投票前夕，渣打銀行全球宏觀和外匯策略師 Mayank Mishra 認為，英鎊將得到廣泛支持，因為市場認為政府挺過信任投票的機率很高，而英國無序退歐的可能性很低。

不信任投票一如預期闖關失敗後，英鎊兌美元小幅上漲，暫報 1.2896。