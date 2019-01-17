美中達成貿易協議 這七檔貿易敏感股將飆高？

美中達成貿易協議目前視為股市復甦的重要催化劑之一。匯豐銀行週二 (15 日) 提到，對貿易敏感個股表現不佳，估值相對便宜，若美中達成貿易協議，包括中國營收佔比高的蘋果晶片供應商思佳訊 (Skyworks Solutions)、博通、美光科技和 Marvell 等個股將可能成為大贏家。

自美中兩國上月達成為期 90 天貿易休戰，兩國已積極通過談判，希望達成雙邊長久協議。

美國總統川普看好美中兩國將達成協議。(圖：AFP)

美國總統川普週一 (14 日) 表示，美國和中國關係良好，認為兩國將達成協議，停止貿易戰。最新進展的消息為，中國副總理劉鶴已接受美方邀請，將於本月 30 日、31 日率中國代表團訪問華府，進行新一輪的貿易談判。

2018 年是金融危機以來最糟糕的一年，S&P 500 指數在第四季下跌 14%，美國企業也因貿易戰對其業務的影響敲響獲利警鐘。

黑石集團執行長 (BLK-US) Larry Fink 接受外媒訪問時提到，如果雙方取消對彼此商品的關稅，投資情緒激增將會出現。

景順投信市場策略師 Kristina Hooper 認為，中國將在今年對其經濟實施大量刺激措施，預計明 (2020) 年將超過美國成為全球最大的經濟體。市場恐慌性地拋售貿易敏感股，帶來了投資機遇。

匯豐銀行全球股票策略師 Ben Laidler 週二 (15 日) 在一份報告中表示：「我們認為，市場已有效消化了貿易緊張局勢升級的風險，因此，任何交易都可能出現令人寬慰的反彈。關稅敏感股明顯表現不佳，股價變得越來越便宜。」

Ben Laidler 透過三個主要屬性的股票，篩選出七檔最佳投資的貿易敏感股：

中國營收佔比超過 20% 的美企

受到貿易協議擔憂，三個月內股價重挫

便宜的預估 EPS

資料來源：HSBC/CNBC；製表：羅昀玫

報告中顯示，如果達成貿易協議，思佳訊 (Skyworks Solutions)、博通、美光科技和 Marvell 等個股將可能成為大贏家。但相對的，如果沒有達成貿易協議，這些個股可能會遭受重擊。

若談判毫無進展，且美國對所有中國進口商品徵收 25% 的關稅，滙豐預計 2019 年獲利成長率將消除 4.5%，較目前增長率減去一半以上。