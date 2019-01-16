全球第三大汽車零件商：產業界需控制開支 並合作開發電動車、自駕車

全球第三大汽車零組件供應商 Magna (MGA-US) 執行長表示，如果全球汽車和汽車零組件製造商希望在電動車和自駕車兩個領域迅速成長，需要的是削減投資並建立更多的合作夥伴關係。

Magna 執行長 Don Walker 表示，未來十年，汽車和零組件供應商計劃將投入 3000 億美元將電動車引入大眾市場，較去年同期預估的 900 億美元大幅增加。Walker 說道：「我們必須減少個別湧入的大量資金，因為最終，消費者基本上都想要便宜的產品，我們需要更高效地利用我們在產業中部署的資金。」

福斯和福特汽車在週二 (15 日) 表示，將聯手開發商用貨車和皮卡，同時致力於電動車和自駕車的聯合開發，旨在節省數十億美元。大型石油、電信和科技公司也都大力投資電動車、相關的電池新創公司和充電站等領域。

然而，Walker 認為，相關領域的投資並不會很快得到回報。他認為，電動車和自駕車的應用受到難以預測的因素影響，像是日新月異的電池技術、汽車製造和性能的成本、基礎廠房設施和政府監管等。

根據 Magna 估計，到 2025 年，純電動車將佔有 4% 至 6% 的市占率，油電混合車佔 6% 至 9%，傳統內燃機汽車佔 30 至 37%。到 2030 年，自駕車市場的年銷售額估計在 800 億美元至 950 億美元之間，其中，無方向盤或踏板的純自駕車僅佔 7%，高程度自駕的比例約 23%，沒有或部分自駕車約為 70%。

Walker 表示：「有鑑於很多的研究與製造，這是一項非常昂貴的工作。我認為我們需要更多的合作。」

去年 3 月份，Magna 與 Lyft 建立合作關係，提供高科技套件，讓車輛變成自動駕駛汽車。去年夏天，Magna 也與中國最大的電動車製造商北京電動汽車公司成立了兩家合資企業，將在中國設計和製造電動車。