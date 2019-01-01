〈2019Q1展望〉中國車市逆境延續至2019 電動車、自駕供應鏈逆勢脫穎而出

中國乘聯會預估明 (2019) 年車市成長 1.2%，而中汽協更保守，認為明年汽車整體銷量為 2800 萬台，與 2018 年持平，市場對中國車市看法普遍謹慎觀望，法人指出，在此情況下將呈現強者恆強─合資品牌或中高階車款的供應鏈表現相對可期待，同時，電動車長期成長趨勢不變，包含電動車與自動駕駛包括先進駕駛輔助系統相關業務，皆可作為投資觀察方向。

自 7 月以來，中國汽車銷量年增率轉負，全年銷量恐較去年衰退，是 20 年來首見，主要是因目前庫存遠高於過去同期水位，導致今年以來多數台廠汽車 OEM 和零組件廠的獲利不如預期，法人一般認為，此情勢需待明年下半年才有機會扭轉。

儘管長期來看，中國汽車保有量仍低，不過貿易戰的不確定因素壓抑消費信心，國泰證期指出，日系、德系品牌相較自主品牌強勢，合資品牌或中高階車款的供應鏈相對有撐，但看壞自主品牌，甚至不排除出現二、三線車廠整併潮。

此外，電動車因處在起飛期，成長力道仍強勁，凱基證統計，前 3 季美國、中國和歐洲市場累計電動車銷量年增 63%，至 2025 年年複合成長率上看 30% 以上。

隨著特斯拉 (Tesla) 近期提出明年初將開始銷售至中國、歐洲，尤其 Model 3 可望在明年上半年開始出貨，相關供應鏈包括和大 (1536-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 營運成長可期。

整體來看，短線在經濟前景不明下，不僅中國車市，其實全球汽車產業多半平平，但法人看好，產品搭上電動車與自動駕駛、先進駕駛輔助系統 ADAS 趨勢的業者，如為升 (2231-TW)、智伸科 (4551-TW) 成長前景看俏。