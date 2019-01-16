達美航空：訂位量減少 一個月營收減少2500萬美元

達美航空 (DAL-US) 表示，未來三個月的業務可能會出現起伏不定。該公司週二 (15 日) 預計每股獲利 70 美分至 90 美分，遠低於華爾街預期。一年前的第 4 季每股獲利 74 美分。達美航空還表示，某項票價收入的關鍵指標可能持平。

CEO Ed Bastian 告訴分析師，美國政府關門是達美航空面臨的問題之一。他估計，由於訂位減少，該公司 1 月損失大約 2500 萬美元。這相當於預期營收減少約 1%。

Bastian 表示，達美航空還擔心安檢人龍，因為有些 TSA 安檢員因沒有領到薪水而稱病請假。達美航空正在與 TSA 進行談判，並讓旗下員工進行一些非必要的檢查工作，他們獲准可以提供這些服務以減少排隊人龍。

不過達美航空表示，人龍只是偶然出現，並不是所有機場都會出現。Bastian 表示，他還沒看到不想排隊的客戶訂位數下降。

他說：「並沒有任何證據表明人們認為這種延長關門是很快就能解決的問題。」在即將到來的馬丁路德金恩假期週末和下個月總統日週末的訂位仍非常強勁。

該航空公司還預計其空中巴士 220 的 FAA 批准將會延後。FAA 也在這次美國政府關門中不少非必要人員都被迫放無薪假。取代地區航線噴射客機的小型飛機預計最快將於 1 月 31 日開始上線服務。

Bastian 說，「由於認證過程延後，啟始日期可能會被推遲。」「這也妨礙了我們將其他 7 架新飛機投入使用的能力。我們強烈敦促國議員盡最大努力解決分歧，讓政府盡快全面開放。」

本月稍早達美航空發出警告，指第 4 季末商務旅行比預期稍弱，足以讓航空股大幅走低。但第 4 季業績最終並沒有那麼糟糕，每股獲利比預期高出幾美分，本季整體營收與預期一致。