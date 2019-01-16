臻鼎-KY今年首季營運展望保守 毛利率亦有壓

產線含括 PCB 軟硬板、載板，也跨入 COF 基板供應鏈的臻鼎 - KY(4958)，公司對首季營運展望偏向保守，且受平均報價下滑以及近期人民幣兌美元匯率升值，均讓毛利率有壓。針對今年首季，臻鼎 - KY 對外表示，第一季營運展望尚不明朗，預期美系大廠訂單季減 30% 以上，其他產品的能見度也有限，並預期單季營收頂多與 2018 年同期相近或略減，而毛利率方面，因美系大廠殺價壓力大，加上匯率波動，都將對毛利率有壓。



而臻鼎 2018 年 12 月營收 94.4 億元，年減 41%，主要是美系大廠手機訂單大減所致，累計臻鼎 - KY 去年全年營收雖達 1,185 億元，創下年度營收的歷史新高紀錄，但未達到公司期待的 1,200 億元關卡。



Prismark 預估 2018 年全球 PCB 銷售值成長 8%，臻鼎 - KY 營收成長 9%，略優於產業預估值，該公司 2018 年營收增加 97 億元，其中，包括軟板增加 50-55 億元，主要是因為美系大廠採購比重增加，而類載板增加 30-35 億元，則是受惠於占美系大廠採購比重由 10% 提高到 12-14% 所致，至於 HDI 營收增加 10-15 億元，是因為占二家陸系手機廠商採購比重增加和取得新客戶訂單。