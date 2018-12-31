〈Q4財報搶先看〉PCB廠健鼎與臻鼎擴廠中 全年EPS將跨越8元

蘋果零組件供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW) 累計前三季稅後純益達 48.86 億元，每股純益為 6.07 元，與健鼎 (3044-TW) 每股純益 6.61 元，在 PCB 族群中，每股純益皆超越 6 元；在第 4 季出貨有利因素下，兩家 PCB 廠全年每股純益，可望順利跨越 8 元的水準。

目前臻鼎及健鼎擴廠動作仍持續進行，臻鼎淮安廠二期工程，預計 2019 年下半年量產，秦皇島廠區產能也在擴充中；不過，健鼎未來擴充產能中，傾向以內層產能為主。

臻鼎第 3 季稅後純益以 37.57 億元改寫歷史新高，季增 4 倍，年增 1.2 倍，單季每股純益為 4.67 元，累計前三季稅後純益達到 48.86 億元，年增 1.17 倍，每股盈餘為 6.07 元。

臻鼎今年營收高峰落在 10 月的 150.38 億元，11 月下滑到 149.15 億元，12 月營收因客戶訂單調節，將無法如去年同月 160.07 億元亮麗，單季營收也將較去年同期 445.57 億元衰退，法人估第 4 季稅後純益仍近 20 億元，全年每股純益仍可跨越 8 元水準。

臻鼎產品包括軟板，硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的 COF 等，目前軟板占比約 80%。

健鼎今年累計前 11 月營收為 483 億元，年增 15.86 %，已超過 2017 年全年營收的 458.19 億元，前 3 季稅後純益達 34.73 億元，創新高，年增 6.87%，每股純益為 6.61 元，法人估第 4 季營收規模約可達 130 億元以上，與第 2 季相近，每股純益將達 2 元，全年每股純益 8.6 元，勝過去年每股純益 8.31 元。

健鼎 PCB 應用主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎居第 2 位。