投資者偏好轉向 最愛企業趕緊還錢 別轉投資本支出

自金融危機以來，企業槓桿首次成為華爾街大型基金專業投資者的主要關切點。

根據美銀美林基金經理人針對機構投資人的調查，半數經理人偏好企業利用額外現金來改善資產負債表，而不是將現金用在資本支出或者執行庫藏股。

這樣的偏好凸顯投資人情緒的大轉變，過去幾年受訪者均偏向企業將現金透過資本資出的方式返回運用，甚至比執行庫藏股還受歡迎，因為隨著股價估值更昂貴，執行庫藏股在提振廣泛市場方面的效果不佳。

公司在外流通債券如今已突破 9 兆美元大關，債務問題也更加令人擔憂，投資人對槓桿情形更注意，亦即公司持有的債額與股權價值的比率。

受訪的市場專業人士中，48% 受訪者認為企業的資產負債表過度槓桿了。

近日，DoubleLine 資本公司的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 警告，「排山倒海的債務」恐怕會引起經濟和市場的大麻煩。

這是自 2009 年金融危機過後以來，投資者首次將槓桿率列為主要擔心點。在金融危機後，企業花費數年籌措現金但債務也同樣增加，因為在 Fed 為刺激經濟而降息的時期，借錢成本較低。2017 年現金負債比達 12%，為 2008 年以來最低點。

根據美銀美林調查，約莫半數受訪者偏好企業將現金用來強化資產負債表，而淨 39% 受訪者希望看到資本支出增加，僅有 13% 受訪者希望企業執行庫藏股。偏向資本支出的受訪者比例降至 2009 年以來最低水準。

根據 Fed 數據，企業債務成長一直在放緩，2018 年平均 4.8%，如果去年第四季也維持這樣的水準，2018 年將是 2013 年以來增長速度最慢的一年。

全球成長隱憂

對全球成長的悲觀情緒已變得更劇烈，60% 受訪者認為，未來 12 個月 GDP 成長速度將放緩，這是自 2008 年 7 月金融危機低谷以來最糟糕的前景預測，當年在 2 個月過後就發生了雷曼兄弟倒閉的事件，並引起全球金融恐慌。

但投資者不認為狀況已糟糕到發生經濟衰退，僅有 14% 認為負成長。取而代之的是，他們認為會出現「長期遲滯」的現象，即全球經濟將處於長期停滯狀態，成長將維持在趨勢之下。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，「投資者仍悲觀，本月的成長獲利預期大降，即使如此，他們仍認為經濟屬於長期遲滯，而不是經濟衰退，因為基金經理人在價格上反映了轉鴿派的 Fed 和加深的殖利率曲線。」

Fed 官員近幾週的升息態度轉向溫和，去年經過 4 次升息，Fed 預計將視經濟數據而決定升息與否，不像投資者先前擔心那樣，唯恐 Fed 不管不顧的升息直至達到自己認定的中性水準。