〈英脫歐協議大潰敗〉投票結果一如預期 梅伊遭遇歷史大潰敗

週二 (15 日) 英國下議院以 432 比 202 票壓倒性票數，否決了「梅伊版」《英國脫歐草案協議》，英國首相梅伊一如預期遭遇「歷史大潰敗」。

週二 (15 日) 英國下議院進行《英國脫歐草案協議》投票，梅伊的保守黨強硬派也倒戈加入反對行列，投票前外界皆認為該草案十之八九無法通過。

在投票前夕，梅伊曾向國會請命，一旦她的脫歐協議遭到否決，可能會讓脫歐進程中止，或者最終英國只能面臨「無協議脫歐」的窘境。

歷經近一年半 (19 個月)、數十場歐盟峰會和英國國會答詢完成的脫歐草案，最終在週二 (15 日) 宣告失敗。英國下議院以 432 否決票比 202 同意票，壓倒性地否決「梅伊版」《英國脫歐草案協議》。

由於先前歐盟重申不會重新談判脫歐協議，讓 3 月 29 日英國啟動脫歐程序充滿變數。

倫敦國王學院歐洲政治與外交事務教授 Anand Menon 悲觀表示：「英國脫歐協議基本上已死。英國將沒有脫歐政策，也沒有可行的替代脫歐政策。」

英國正陷入半個世紀以來最嚴重的政治危機，英國脫歐下一步該何去何從？目前市場傳出多種版本，可能的結果包括，在梅伊修改目前的脫歐計畫，促使脫歐草案通過，舉行第二次英國脫歐公投，甚至重新大選。

工黨對梅伊發動不信任投票動議，週三 (16 日) 梅伊將面臨不信任投票，若投票成功，14 天之內須組成新政府或提前大選。

梅伊在投票結果出爐後向議員提到：「很明顯，大多數議員不支持這項協議。但今晚的投票結果並沒有告訴我們要支持什麼？」

梅伊承諾將與北愛爾蘭盟友和議院資深政客進行對談，努力達成共識。英國政府將以建設性的精神對跨黨派會議。

梅伊將在下週一 (21 日) 向英國下議院發表一份聲明，屆時她將提出英國退出協議的「備案計畫」。

在投票結束前，英鎊兌美元一度已接近 1.27，在投票結果公布後，英鎊兌美元下跌 0.16% 至 1.2842，在大幅下挫後隨即收斂跌幅，可能是市場認為英國脫歐將被推遲甚至取消，或是受到跨黨派協商會議即將召開激勵。