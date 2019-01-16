川普據稱考慮提名能維繫美國掌控力候選人 任世界銀行行長

知情人士透露，川普政府考慮提名包括美國高級官員 David Malpass 和 Mark Green 在內的數位候選人來領導世界銀行，他希望保持讓一位美國人執掌該開發銀行的傳統。

因流程沒有公開而要求匿名的知情人士表示，白宮已經形成了一份世行行長潛在被提名人初步名單，其中也包括 Ray Washburne，他是海外私人投資公司 (OPIC) 的總裁。OPIC 是幫助美國公司在新興市場投資的政府機構

知情人士說，除了財政部負責國際事務的副部長 Malpass 和美國國際發展署 (USAID) 的署長 Green，其他進入視野的人士包括前駐德國大使 Robert Kimmitt，以及前白宮顧問、現高盛高管 Dina Powell。

羅伯特金米特 曾任白宮顧問和高盛高管 迪娜鮑威爾根據人民說，除了財政部負責國際事務的副部長馬爾松和格林，美國國際開發署負責人說。

知情人士提醒說，尋找新行長候選人的活動仍處於早期階段，提議的候選人可能會改變。《紐約時報》周二報道，白宮也正在考慮前百事公司執行長 Indra Nooyi。

現任世行行長金墉宣布將提前三年多離職，加入投資公司 Global Infrastructure Partners 擔任副董事長。世行的第二把手 Kristalina Georgieva 將於 2 月 1 日臨時接管。

世行執董會要求 189 個成員國不遲於 3 月 14 日提名候選人。然後公佈包含三個候選人的短名單，計畫在 4 月中旬之前挑選出一位新行長。執董會表示，理想的候選人須具有管理大型國際組織的經驗，能夠表達世界銀行集團發展使命的清晰願景，對多邊合作有堅定承諾與讚賞。