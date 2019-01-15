三大風險難忽視 小摩下調Netflix目標價至425美元

摩根大通於最新報告中，將 Netflix(NFLX-US) 目標價，由 450 美元下調至 425 美元，主因在於，付費用戶淨成長趨緩、自由現金流消耗嚴重，以及同業競爭加劇等 3 大風險，恐影響其股價表現。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 表示，去年第 4 季，是 Netflix 節目內容最豐富的季度，整體來看，Netflix 前景樂觀。

不過，Doug Anmuth 在報告中寫道，Netflix 正面臨某些關鍵風險，其中最值得關注的，就是付費用戶淨成長趨緩。

Netflix 先前預估，第 4 季美國及國際付費用戶淨成長幅度，分別為 150 萬和 610 萬；但摩根大通將這兩個數字，分別下修至 128 萬與 597 萬。

摩根大通報告指出，來自亞馬遜、迪士尼與 AT&T 的競爭，日益激烈，維持用戶成長，將成一大挑戰；此外，Netflix 去年的自由現金流消耗，已達 30 億美元，較 2017 年高出 10 億美元，若消耗程度持續高於預期，極可能對 Netflix 股價造成影響。

基於上述原因，摩根大通將 Netflix 目標價，由 450 美元下調至 425 美元。

2018 年第 3 季，Netflix 營收為 40 億美元，年增逾 33%；美國新增訂閱用戶回升至 109 萬，國際新增用戶為 587 萬，皆優於預期。

Netflix 將於 1 月 17 日盤後，公布上季財報，為 FAANG 股票中，率先公布財報的公司。

Netflix 昨 (14) 日股價收跌 1.38%，至 332.94 美元。