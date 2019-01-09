標普500今年以來漲2.7% 花旗：美股仍有上行空間

根據《彭博社》報導，花旗集團 (Citigroup) 數據顯示，2019 年以來，標普 500 指數累計上漲約 2.7%，表現為近 10 年最佳，預估美股仍有上行空間。

花旗首席美股策略師 Tobias Levkovich 於最新報告中寫道，1 月份頭 5 個交易日表現，通常具有指標意義。

Levkovich 稱，今年以來，標普 500 指數累計上漲約 2.7%，為近 10 年來最佳表現，且美國經濟並未面臨衰退危機，美中貿易爭端也可望緩解，加上聯準會 (Fed) 將溫和調整政策立場，「看來美股還有上行空間」。

投資人樂觀期待美中達成貿易協議，週二美股收高，標普 500 指數創 3 週新高。

昨日道瓊工業指數收漲 256.10 點 (1.09%)，至 23787.45 點；標普 500 指數收漲 24.72 點 (0.97%)，至 2574.41 點；那斯達克指數收漲 73.53 點 (1.08%)，報 6897.00 點。

原定週二結束的美中貿易磋商，延長至週三，美國總統川普日前於推特發文，稱談判進展順利；美方代表團成員、農業部次長 Ted McKinney 也對媒體表示，本次談判進展「還不錯」。

美方官員先前透露，本次磋商在採購美國農產品和能源商品，以及擴大中國市場准入方面，似乎有所進展。