〈期交所展望〉今年業務重點四面向 Nasdaq-100期貨將登場+價格穩定措施5月上線

期交所今 (14) 日舉行歲末記者會，董事長許虞哲表示，期交所偕同期貨公會積極爭取下，財政部於去 (2018) 年底取消期交稅率減半落日條款，並經行政院核定，自今年 1 月 1 日起，股價類期貨交易稅率為 10 萬分之 2，為期貨市場提供良好發展環境。台灣期貨市場在邁向下一個 20 年之際，期交所於既有利基之上，將帶領期貨市場邁向下一個里程。展望今年，期交所預計於四大面向推動重要業務，包括推出新商品－新台幣計價 Nasdaq-100 期貨，並且將於 5 月推動台指選擇權動態價格穩定措施等。

一、商品面

許虞哲表示，有鑑於國人較熟悉指數類標的，期交所適時推出美國道瓊期貨，近年來美股波動趨大，交易熱絡，去年交易量及日均量分別達 146 萬 6111 口及 5936 口，較 2017 年大幅成長 263.73% 及 138.59%。為滿足市場交易美股標的需求，期交所將再研議推出新臺幣計價美國那斯達克 100 股價指數 (Nasdaq-100) 期貨，以增進臺灣期貨市場新動能。

二、制度面

(一) 交易制度：為強化期貨市場價格穩定功能並使期貨市場制度接軌國際，期交所分階段推出期貨市場動態價格穩定措施，第一階段為去年 1 月 22 日適用於臺股期貨及小型臺指期貨近月及次近月契約，第二階段於去年 11 月 19 日擴及所有國內股價指數期貨，以利推動第三階段適用於臺指選擇權，預計於今年 5 月推動臺指選擇權動態價格穩定措施上線，並研議進一步擴及國外指數期貨。

(二) 結算制度：

1. 建置店頭衍生性商品集中結算機制：為提升我國店頭衍生性交易安全、效率及透明度並與國際監理制度接軌，主管機關積極推動期交法第 3 條修正案，於去年 12 月 25 日經立法院三讀通過。店頭衍生性商品集中結算法源建立後，期交所今年將著手建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，以利市場參與者享有資本計提降低、簡化與交易對手結算程序、消除交易對手風險及提高保證金使用效率等優勢。

2. 調整財務安全防衛資源支應順序：為使臺灣期貨市場財務安全防衛機制與國際接軌，吸引外資進入臺灣期貨市場交易，主管機關推動期交法第 49 條修正案，於去年 12 月 25 日經立法院三讀通過，期交所今年將調整臺灣期貨市場財務安全防衛資源支應順序。也就是當結算會員不履行結算交割義務時，於動用非違約結算會員交割結算基金前，先以賠償準備金承擔違約損失責任，以提高期交所擔負履約保證責任。

3. 研議強化風險控管機制：為協助市場參與者了解各項商品契約及序列流動性，建立流動性資訊發布機制，自去年 12 月 28 日先行發布臺指選擇權各序列流動性資訊，並於今年 2 月 11 日收盤後發布資訊將擴及期貨契約及其他選擇權契約。同時，為強化風險控管安全機制，使各商品保證金更貼近市場波動，期交所正研議調整各商品風險涵蓋能力，以維持市場安全穩健發展。

三、資訊面

(一) 規劃建置逐筆行情揭示服務：證券市場將於 2020 年 3 月 23 日實施逐筆交易，且行情揭示也會採用逐筆揭示，考量證券及期貨兩市場資訊是否對稱一致，並提升行情資訊透明度，期交所今年也將研議逐筆行情揭示服務。

(二) 推動金融科技發展：配合主管機關推動金融資料開放及加速國內金融科技發展政策，期交所今年將透過雲端服務進行 AI 應用，於期交所網站導入智能客服，針對使用者問題即時分析後導覽至適當頁面，提升期交所公司網站客服效率；另外期交所將持續提供期貨市場開放資料集，並配合制訂證券期貨領域的金融資料標準，同時將與財團法人資訊工業策進會合作，提供交易資訊予金融科技創新園區「數位沙盒實驗室」專案使用。

四、持續推動企業社會責任

為響應政府號召金融業回饋社會公益，關懷社會弱勢族群，期交所持續以實際行動實踐企業社會責任。今年期交所將持續規劃「生活物資」、「醫療設備」、「教育補助」、「體育運動」、「藝文活動」、及「環保、賑災及配合政府其他慈善公益」等 6 大面向公益活動，期望帶動更多企業共襄盛舉，以善盡企業社會責任。

許虞哲表示，國際金融市場瞬息萬變，交易人需要多元化避險交易管道，臺灣期貨市場成立至今，將持續打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與交易。展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，期望 108 年臺灣期貨市場再創佳績。