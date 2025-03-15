免費期貨課來了！期交所實體線上同步開課 黃金期貨和夜盤商品聚光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-15 12:50

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期交所年度免費課程開放報名，今年第 2 季課程將於 4 至 6 月，每月各舉辦 3 天的「期貨及選擇權實用入門」及「期貨及選擇權策略及應用」主題課程，除臺指期貨 / 選擇權及個股期貨 / 選擇權之交易策略，同時今年特別「加料」，將包含黃金期貨 / 選擇權及夜盤商品之策略分享，歡迎線上報名。

今年受關稅及地緣政治等不確定性因素影響下，全球從原物料市場包含能源、金屬及農產品等大宗物資，到匯率、證券市場等金融市場都出現顯著波動。值此高度不確定之際，正是交易人利用期貨及選擇權特性來避險、增益以及價格發現的好時機。

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期交所表示，目前期貨市場商品涵蓋國內外股價指數、商品及匯率等資產類別，而夜盤交易時間一律交易至隔日凌晨 5 時，提供幾近全天候交易時間，可完整涵蓋歐美等國際主要期貨市場交易時段，方便交易人掌握交易機會，有利於風險控管及部位調整。

期交所指出，每月將邀請期貨業界極具實務經驗之專業人士授課，帶領交易人由淺入深了解期貨交易，114 年第 2 季課程重點分享除了大眾持續關注的熱門期貨商品如臺指期貨 / 選擇權及個股期貨 / 選擇權之交易策略，亦對近期市場顯著波動商品重點分析，包含黃金期貨 / 選擇權及夜盤商品之策略分享；此外，講師特別加強講授如風險控管、高端資產客戶理財及反詐騙案例，交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師之實務經驗，掌握全球各市場關鍵資訊及脈動，並利用期貨 / 選擇權商品及夜盤機制參與行情。