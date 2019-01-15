〈期交所展望〉兩大因素帶動 台灣期貨市場交易量去年首次突破3億口

台灣期貨市場去 (2018) 年交易量達到 3 億 808 萬 3576 口，日均量為 124 萬 7302 口，分別較 2017 年成長 15.95% 及 15.48%，為台灣期貨市場年度交易量首次突破 3 億口大關。展望今 (2019) 年，董事長許虞哲表示，夜盤交易熱絡等兩大因素，期貨市場首次突破 3 億口，今年會持續推動各項商品，因此交易量的目標也要突破 3 億口，且希望比去年提早達到目標。

許虞哲表示，期交所於 1998 年 7 月 21 日上市第一項期貨商品－－臺股期貨後，開啟臺灣期貨市場交易元年，在經過 9 年後，於 2006 年總交易量成長突破第 1 個 1 億口。再歷經 8 年後，2014 年首次創下年度交易量超過 2 億口，且自 2014 年至 2017 年連續 4 年的交易量均維持在 2 億口以上。而在去年一舉衝破 3 億口大關，距離前次突破 2 億口僅花費 4 年時間。

許虞哲表示，去年期貨市場交易量再攀新高，主要成長動能來自兩方面：第一為夜盤交易熱度持續升高，在 2017 年 5 月 15 日夜盤交易上線後，國際金融市場波動趨大及交易人逐漸熟悉運用夜盤避險等因素，去年夜盤日均量比起 2017 年強勁成長 115.89%，全年夜盤占日盤交易比重達 22.67%；第二為期貨類商品交易量大幅成長 43.77%，其中小型臺指期貨、臺股期貨及股票期貨（含 ETF 期貨）三項主力商品交易量均創下歷年新高，且分別較 2017 年大幅成長 72.92%、38.02% 及 21.74%。

為整體市場穩健發展，期交所於去年推動三大重要業務，包括：「新商品挹注市場成長動能」、「交易制度調整，使交易更趨活絡」、致力提升法人機構參與」。

新商品挹注市場成長動能方面，許虞哲表示，期交所近年來積極推動商品多元化，與國際市場接軌，陸續增加匯率類、國外股價指數類及商品類等商品，去年持續循此策略推出新商品，包括於 1 月 22 日上市英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨，使匯率類商品增至 8 項；隨後再接再厲取得洲際交易所布蘭特指數授權後，107 年 7 月 2 日上市台版布蘭特原油期貨，使商品類商品增至 4 項。相關匯率及商品類商品上市後同時於夜盤掛出，提供市場更多元化避險交易選擇。

交易制度調整部分，夜盤交易於 2017 年 5 月 15 日上線後，隨國際股匯市波動趨大，運用夜盤避險交易者增多。為滿足交易人夜盤交易需求，期交所於去年 7 月 2 日及 11 月 19 日陸續將黃金類契約 (包括美元黃金期貨、臺幣黃金期貨及黃金選擇權 3 項商品) 及電子期貨納入夜盤適用商品，使夜盤掛牌商品更加多元，目前夜盤可交易商品達 18 項。

致力提升法人機構參與部分，為致力提升法人機構參與期貨市場，期交所積極辦理法人培訓、研討會、協同期貨商向法人推廣及辦理交易獎勵活動，及舉辦第四屆「期貨鑽石獎」以促進法人運用期貨與選擇權進行避險及增益，近兩年新增大型銀行在內共 211 家法人機構參與期貨市場，其中法人機構在交易匯率類、國外股價指數類等兩類商品，也有顯著成長，分別較 2017 年大幅成長 32% 及 179%。

台灣期貨市場交易量在去年首度突破 3 億口，許虞哲表示，今年會持續推動各項商品，因此交易量的目標也要突破 3 億口，只是去年是 12 月 19 日才突破 3 億口，今年希望在 10 月、11 月就可以提早達到目標。