〈分析〉供需大改善 中國水泥業去年大豐收

據中國水泥網研究院公布最新數據顯示，中國水泥產業 2018 年獲利可望超過人民幣 1500 億元，是時隔 7 年之後再創高峰。而去年整體水泥業每噸的毛利超過人民幣 100 元，在 2017 年每噸毛利約在人民幣 75 元，年增 33%。

資料來源: 數字水泥

回顧去年中國水泥價格能有更進一步的成長，最重要的就是中國政府在供給側方面的改革，持續為價格帶來上升的動能，促使水泥價格不至像過去一樣，受到過度供給的影響。

過去 2011 年～2013 年中國水泥產業的產能利用率處於 70% 以上，若以家數來看，中國水泥企業數量超過 3800 家，中國排名前十大水泥企業的產能集中度只有 32% 左右。

資料來源: 數字水泥

不過在中國政府訂定供給側改革的策略之下，2018 年中國水泥產業的產能利用率雖下滑至 70% 以下，但企業家數已大幅減少至不到 3000 家，同時排名前十大的水泥企業產能集中度提升到 45% 左右。

另一個重點就是水泥廠之間的協議發揮良好的效果，企業之間採取錯峰生產，避免水泥供給過度釋出。在供給量有效的限制之下，更有利於水泥價格的進展。

今年水泥價格保持穩定 獲利主要看煤價

圖: 華創證券

由於一月份開始進入水泥產業需求淡季，水泥價格仍有下滑壓力，即使在供給量方面，因主要產地出現降雨或是下雪等因素使供給呈現下滑，不過還是無法刺激水泥價格上升。但整體而言，1 月份到目前為止，中國標準水泥 (P.O 42.5) 均價在人民幣 383.8 元，年增 7.1%，表現優於去年同期。

圖: 華創證券

成本方面，則是有好消息，2019 年 1 月份，秦皇島煤炭價格每噸人民幣 583 元，年減 19.2%。而煤炭是水泥成本中最主要的波動來源，由於目前煤炭價格下跌，再考慮到成本遞延 2 個月發酵，因此 3 月份水泥廠就能享受到成本下滑帶來的好處，為農曆年後迎接旺季創造有利的條件。

今年水泥價格有機會優於去年，雖然房地產業不景氣將影響水泥需求；不過，水泥業供給側改革仍持續進行、水泥產業的整併，以及中國政府今年將擴大基建的興建等，這些均為整個產業創造不錯的供需條件，只是水泥價格的年均漲幅應該不會像 2018 年一樣那麼高。

水泥廠紛紛報喜

中國水泥產業在持續數年的整頓後，逐漸開花結果，台灣西進的水泥廠台泥、亞泥、信大，在中國市場營運貢獻度提升下，2018 年全年營收都創下歷史新高。

台泥 2018 年合併營收新台幣 1246 億元，年增 27%；亞泥營收新台幣 839 億元，年增 29%；信大營收新台幣 67.01 億元，年增 25%。

中國廠商也一一傳出喜訊，海螺水泥公布 2018 年業績預告，預估 2018 年獲利將達人民幣 126.84 億元～158.55 億元，年增 80%～100%。

冀東水泥也預估，2018 年獲利人民幣 14.5 億元～15.3 億元，年增 1218%～1291%；EPS 人民幣 1.08 元～1.1 元。同時冀東水泥也宣布今年將和金隅水泥進行整併。目前冀東水泥在京津冀水泥地區市占約 60%，這次整併更可以強化該公司在京津冀地區的市場地位。

萬年青則預估，2018 年獲利人民幣 10.64 億元～12.5 億元，年增 130%～170%；EPS 人民幣 1.73 元～2.04 元。