Fed 最鴿派官員：若再升息將可能引發經濟衰退

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三 (9 日) 在接受《華爾街日報》訪問時表示，他對美國經濟保持樂觀，但如果聯準會 (Fed) 繼續升息，經濟可能會陷入衰退。

布拉德在今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中具投票權，長期以來布拉德一直反對聯準會升息的大部分舉措，是著名的偏鴿派官員。布拉德認為，沒有任何真正的通膨威脅的情況下，沒有理由將貨幣政策推向更嚴格的水平。

他提到，目前通膨率不支持緊縮貨幣政策的壓力。在當前環境下略微上調利率的預測未免過於強硬，將使 2019 年通膨率可能低於目標，維持利率不變將大大有助於穩住目前的價格壓力。

上月中旬，聯準會 (Fed) 完成 2018 年升息四碼，隔夜指數利率互換 (Overnight Indexed Swap，OIS) 目前介於 2.25 % 和 2.5% 之間。

在該次貨幣政策會議上，由於官員集體預測 2019 年經濟增長放緩，減少升息的緊迫性，因此，預期 2019 年執行 2 次升息，下修之前 9 月其預測中的 3 次升息。但投資者表示，由於經濟成長放緩，放緩的升息步伐不足以平息升息產生的可能負面影響。

對此，布拉德警告稱：「金融市場繼續對升息抱持負面態度，聯準會官員應該留意這個訊息。債市殖利率水平顯示，如果利率走高，未來可能存在衰退風險。」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾。(圖：AFP)

上週五聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說稱 Fed 將耐心地升息並保持靈活性，如果出現問題，將「不會猶豫」改變其資產負債表減少計劃，激勵該日美股大漲。

布拉德提到：「聯準會採取的升息措施應有助於讓更多 Fed 官員意識到要保持耐心，我們已經採取了先發制人的措施，做了我們需要做的事情，確保我們處於有利地位。」

布拉德表示：「聯準會目前利率水平已經達到了不錯的水平，而且沒有任何迫切需要調高的理由。」並警告：「若聯準會過度升息，將可能會讓經濟陷入衰退。」

值得注意的是，布拉德對「降息」抱持開放態度，他表示：「我不排除這種可能性，這取決於經濟的發展方式，若經濟放緩的程度超出預期，或者通膨前景惡化，或許就有理由降息。」

他還特別點出：「更重要的是，市場認為聯準會不會很快升息的觀點是 Fed 應該要考慮的。在過去十年中，市場比 FOMC 本身更準確地判斷政策將如何前行。」